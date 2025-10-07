El histórico Hotel Bugambilias se transforma en Comfort Inn Hermosillo Pitic, fortaleciendo la presencia de Choice Hotels en la ciudad.

A través de Choice Hotels CALA se llevó a cabo este martes la inauguración del hotel Comfort Inn Hermosillo Pitic, resultado de la transformación del histórico Hotel Bugambilias, uno de los más antiguos de la ciudad.

Los representantes de la subsidiaria Choice Hotels International informaron que, con la apertura de Comfort Inn en la capital sonorense, la cadena ya cuenta con tres inmuebles en operación: Comfort Inn y Sleep Inn.

Daniel Tapia, director general de Hotelera Nogales, explicó que “este paso significa mucho más que una renovación, es una apuesta por elevar la competitividad en Hermosillo y ofrecer un servicio de hospitalidad con estándares internacionales”.

De este modo, Comfort Inn Hermosillo Pitic se une a una sólida red que abarca 7 mil 500 hoteles en 46 países y territorios, ubicado sobre el bulevar Francisco Eusebio Kino.

El nuevo hotel cuenta con 78 habitaciones, jardines, terrazas, aire acondicionado, wifi de alta velocidad de cortesía, pantallas planas y escritorios. Además, ofrece estacionamiento gratuito, es pet friendly —con un costo de 250 pesos por mascota por noche— y dispone de una acogedora piscina al aire libre.

Por su parte, Germán Fernández, CEO de Choice Hotels CALA, mencionó que “esta industria se caracteriza por su presencia cada vez mayor entre las marcas internacionales y nacionales. El mundo camina hacia una mayor facilidad para reservar y disfrutar experiencias de hospedaje conectadas”.

En la inauguración estuvieron presentes Daniel Tapia, director general de Hotelera Nogales; Fernanda Cisneros, titular de Turismo Municipal; Francisco García Karam, director de la Oficina de Convenciones y Visitantes; Francisco Laso Castro, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles; así como Germán Fernández, CEO de Choice Hotels CALA.