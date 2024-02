Decenas de colonias experimentaron suspensión de luz y agua en Hermosillo

La CFE agradeció la cooperación y comprensión de los usuarios ante la suspensión de los servicios.

De manera gradual, algunas colonias al norte alto y medio de la ciudad experimentaron este domingo una suspensión provisional de los servicios de energía eléctrica y agua debido al mantenimiento de la Subestación de Comisión Federal de Electricidad (CFE) en un horario de 9:00 a 16:00 horas.

Monserrat Reyes, del centro de atención al cliente en la CFE, detalló que las 77 colonias enlistadas en el comunicado de la institución no se quedaron sin energía eléctrica durante siete horas, ya que la suspensión fue de forma seccional.

" Unas calles se quedan sin energía eléctrica cierto tiempo, luego otras calles y así consecutivamente en ese horario, es poco a poco ”, explicó la trabajadora de la empresa pública.

Horarios de suspensión

Asimismo, Reyes mencionó que aunque los trabajadores encargados de realizar dicho mantenimiento tienen un plan de trabajo establecido, no se proporciona el horario exacto de suspensión para cada colonia, solo se prevé al usuario sobre la posibilidad de quedarse sin el suministro eléctrico durante ese periodo de tiempo.

Por su parte, Martín Acosta, encargado de una gasolinera en la zona norte de Hermosillo, explicó que en caso de que se fuera la energía eléctrica de forma momentánea, se suspendería la estación de servicio, ya que no cuentan con una planta de energía para mantener su operación durante esos lapsos.

" Nosotros suspendemos el servicio, no contamos con una planta de energía, hay unas gasolineras que sí, pero nosotros no ", afirmó, quien a las 15:00 horas aún no había sido suspendido temporalmente del servicio.

A través del comunicado emitido por la Comisión Federal de Electricidad el pasado viernes 23 de febrero, la empresa agradeció la cooperación y comprensión de los usuarios.

En este mismo, la institución compartió que para garantizar la seguridad de las cuadrillas de mantenimiento, dicho trabajo solamente puede realizarse en las líneas desenergizadas.