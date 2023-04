Padres de Nathan Karim pagarán 240 mil pesos a familia afectada

Además de esta suma de dinero, los papás del presunto responsable de arrollar a tres personas el pasado 5 de marzo, al sur de Hermosillo, tendrán que cumplir con otra serie de condiciones para permanecer en libertad, señaló Acuña Griego.

Cerca de 240 mil pesos fue la compensación que los padres de Nathan Karim, entregaron a la familia víctima, como parte del acuerdo reparatorio para suspender la prisión preventiva, indicó Rafael Acuña Griego, presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado (STJE).

Además de esta suma de dinero, los papás del presunto responsable de arrollar a tres personas el pasado 5 de marzo, al sur de Hermosillo, tendrán que cumplir con otra serie de condiciones para permanecer en libertad, señaló Acuña Griego.

“Hubo un arreglo entre las partes, se le otorgó una suspensión a las personas y pagar una cantidad de dinero; se le otorga una suspensión, que no van a estar en prisión, con condiciones.

“Por ejemplo, que entreguen los pasaportes, que no molesten a la víctima y creo que hay una disculpa pública y otorgaron una cantidad de dinero como compensación, fueron como 240 mil pesos”, detalló.

La pareja fue detenida el 24 de marzo de este año, por los delitos de obstrucción de la Ley y por encubrimiento, y recuperaron su libertad el pasado 7 de abril, al concretar un acuerdo reparatorio.

Llama a evitar cometer delitos

Aunque el titular del STJE en Sonora no recordó judicializaciones a padres de familia, mencionó que sí han habido casos similares con familiares en la entidad.

“Sean familiares o no sean familiares, no se deben de alterar las pruebas relativas a cualquier delito que se haya cometido porque eso sí es delito, sean familiares o no sean familiares”, afirmó.