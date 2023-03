No se vale que no quieran ni dar la cara: Emmanuel Tapia

El padre de Ximena, esposo de Brenda y tío de Fabret se enlazó vía telefónica durante la transmisión de Expreso 24/7 con Marcelo Beyliss para dar una actualización del estado de salud de sus familiares, quienes fueron atropellados por Nathan Karim el pasado 5 de marzo.

Emmanuel Tapia sigue buscando justicia y apoyo de la comunidad para que sus familiares logren mejorar su estado de salud; hace unos días compartió el progreso que cada uno tenía, y ahora los resultados son estos.

“Ahorita estoy con mi niña, está estable, ya puede comer mejor, está en recuperación y recibiendo las terapias que le están dando. A Fabret no lo han podido intervenir porque se encuentra todavía muy hinchado, están esperando que se desinflame para poder operarlo de su carita” , comentó.

En el caso de Brenda, su última actualización fue que estaba fuera de peligro, que le habían operado una pierna y que estaba en recuperación, sin embargo, su otra pierna estaba muy lesionada y llena de hematomas.

“Ayer llevamos a Brenda a que la revalorar en el hospital, y resulta que su otra pierna también está fracturada, tal vez necesite otra cirugía, la están atendiendo y apoyando muy bien” , agregó.

El día de ayer se dio a conocer que los padres de Nathan Karim no han emitido ninguna declaración sobre el hecho, y también se dio a conocer por parte de la Fiscal General de Justicia del Estado, Indira Contreras Córdova, que lleva un proceso de acompañamiento con Brenda.

“Ya nos dijeron que el responsable cruzó con un familiar de él, ya tienen las pruebas y ya está boletinado allá, sólo es cuestión de tiempo, hay que esperar para que lo detenga la policía, tengo confianza en que habrá justicia, se tiene que detener; su mamá es funcionaria de gobierno, están amparados, no quieren decir nada los papás, es encubrimiento, no se vale que no quieran ni dar la cara ni responder nada” , finalizó.

Para quien guste apoyar de algún modo se puede comunicar con Emmanuel Tapia por medio de WhatsApp al 6623174597

o hacer una donación:

4152 3137 3553 8584

BBVA

Emmanuel Tapia

