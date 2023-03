Emmanuel Tapia busca justicia para su esposa, hija y sobrino

El padre de Ximena, tío de Fabret y esposo de Brenda se enlazó vía telefónica durante la transmisión de Expreso 24/7 con Marcelo Beyliss para compartir el estado de salud de sus familiares y hacer un llamado a las autoridades para que el caso tenga una solución lo antes posible.

El pasado 5 de marzo una noticia sacudió a la ciudad entera, una familia fue atropellada por un vehículo que transitaba al sur de la ciudad y se dio a la fuga, desde entonces se busca al culpable de este acto, y la ciudadanía se une para apoyar a los afectados; Jesús Emmanuel Tapia Durazo, esposo de Brenda, padre de Ximena y tío de Fabret platicó sobre el estado de salud de sus familiares e hizo un llamado a las autoridades.

“Brenda está fuera de peligro, pero no se puede levantar de la cama, tiene una pierna quebrada, ya operada, y la otra de varios colores a causa de los hematomas, fue un milagro que no le pasara nada más en esa, le quedó muy lesionada esa pierna que no se quebró, todavía está delicada, pero en recuperación” , compartió.

En el caso de Ximena, la pequeña de 5 años, compartió que sólo le permiten verla dos veces al día, debido a que se encuentra en terapia intensiva, y a pesar de que ya la pudieron desentubar, siguen al pendiente de su caso, pues se ha estado debilitando debido a las secuelas que le quedaron del accidente.

“Lograron desentubar a mi hija, gracias a Dios, pero sí con muchas secuelas, de cinco años, retrocedió a tener cero, nació de nuevo mi niña por la operación que le hicieron debido al traumatismo craneoencefálico que sufrió, milagrosamente está viva por lo fuerte del golpe que recibió, tenemos que enseñarle de nuevo cómo comer, cómo moverse, ya que no logra hacerlo todavía; empezó a tener terapia, nos dijeron que su cerebro sí manda señales par que respire, ya veremos cómo progresa” , relató.

Necesitan ayuda de la ciudadanía





“Fabret es más chiquito que Ximena, tiene 2 años, el sufrió los golpes en su rostros, haz de cuenta que su carita quedó plana, sin nariz, le van a tener que hacer una operación de reconstrucción facial, yo no lo he visto, no he podido ir porque tengo que estar al pendiente de mi esposa y mi hija y él está en otro hospital, su papá me contó que tienen un pulmoncito inflamado, y por eso no lo han podido operar” , relató.

Desde que sucedió el accidente, relata Emmanuel que la ciudadanía se ha puesto en contacto para ofrecer apoyo, pues el trabajo que tenían eran negocios propios que han tenido que poner en pausa para cuidar a sus familiares, y que por el momento, los gastos que se han presentado por el teraputa de Ximena los está orillando a gastar más de que tenían contemplado, por lo que buscan el apoyo de la comunidad.

“Hacemos un llamado, porque ya tienen el carro desde la semana pasada, nosotros sabemos que no tuvo reporte de robo, lo escondieron en un domicilio que era un taller, le quitaron las placas, sí tiene dueño, lo están encubriendo al chavalo, desde la semana pasada se sabe quién es, pero se están tardando mucho en el caso y no sabemos por qué, tal vez le están dando chanza para que salga del país” , finalizó.

Para quien guste apoyar de algún modo se puede comunicar con Emmanuel Tapia por medio de WhatsApp al 6623174597









o hacer una donación:









4152 3137 3553 8584

BBVA

Emmanuel Tapia