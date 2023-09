A través de eventos, Canirac impulsa la economía en Sonora

La cámara de la industria restaurantera tiene en puerta varios eventos muy importantes en el estado, como lo será la decimoquinta edición del Festival de la Cerveza.

Con la finalidad de consolidar a Sonora como un atractivo turístico, para promover a los empresarios y la gran oferta gastronómica en Hermosillo, la iniciativa privada, en coordinación con los gobiernos, realizan actividades para que los ciudadanos puedan disfrutar de actividades de esparcimiento.

En este sentido, Manuel Lira, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera (Canirac), mencionó que se tienen en puerta eventos muy importantes que impulsan a empresarios sonorenses, así como a toda la industria que depende del turismo y el comercio.

El primer evento es la decimoquinta edición del Festival de la Cerveza, un evento que se ha posicionado por el gusto de los sonorenses, debido al buen ambiente, la oferta gastronómica y la gran variedad de cervezas que pueden conocer los asistentes.

“El año pasado celebramos dos festivales de la cerveza en una ocasión inédita, íbamos saliendo del tema de la pandemia. Recordar que por ahí en abril fue el primer evento masivo que tuvimos en el 2022 y, bueno, en este año será el 9 de noviembre en Villa Toscana, a partir de las 7 de la tarde. Un evento que promete pues música gastronomía, por supuesto cerveza, tendremos bacanora” , señaló.

Gran aceptación

Manuel Lira Valenzuela destacó que al lanzar la convocatoria el pasado jueves, más de la mitad de los stands para el Festival de la Cerveza se apartaron o vendieron, siendo de los más solicitados por los expositores por el gran flujo de la gente.

“Es un evento muy, muy padre, aquí nos escuchan, nos ven; quienes hayan asistido no me dejarán mentir, no; tendremos en la variedad al grupo Element, que ya es un activo, la cámara trae sorpresas que acaban de sacar disco nuevo, trae un nuevo material por ahí muy padre, ya tuve oportunidad de escuchar algunas canciones” , mencionó Lira Valenzuela.

Sonora en la mira nacional

El presidente de la Canirac enfatizó que el próximo 8 de noviembre se realizará la develación del billete de la lotería, también llamado ‘cachito’ de Lotería, el cual nace a raíz de los 65 años de Canirac como organización constituida en el país.

“Todos los miércoles se desvela un cachito, un billete de lotería en cada una de las entidades de México y se da a conocer un platillo típico. Ya pasó en Puebla con los chiles en nogada y el cabrito de Coahuila y las tlayudas de Oaxaca, tiramos la casa por la ventana. Y en este caso me da mucho gusto dar a conocer que el platillo que escogimos es algo por lo que se conoce a Sonora en otros estados de la República y en el extranjero que es la carne asada” , añadió.

La develación del cachito de Lotería se da en el marco del Festival de la Cerveza, pero también será el primer evento de la Convención Nacional de Restauranteros que se llevará a cabo en el estado, donde llevarán a los asistentes a conocer los lugares más significativos de Sonora, explicó Lira Valenzuela.