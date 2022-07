Autos que no sean regularizados serán multados: Ayuntamiento de Hermosillo

HERMOSILLO, SON.- Cuando culmine el proceso de regularización de vehículos de procedencia extranjera, se multará a los carros que no traigan placas o aún sean ilegales, aseveró Florencio Díaz Armenta, secretario del Ayuntamiento de Hermosillo.

“Ahorita estamos en tolerancia, si cometen infracción lo vamos a infraccionar pero no por la falta de placas, pero ya cuando vayamos avanzando nos vamos a poner duros, porque ya que pase el periodo de regularización nosotros vamos a multar a los vehículos que no traigan placas o que no hayan sido regularizados".

“Bastante fácil está el trámite, es una muy buena oportunidad que se está dando desde la presidencia de la república, el estado y los municipios para regularizar, no hay pretexto para no hacerlo, son 2 mil 500 pesos pero como quiera se consiguen pensando que es un patrimonio de las familias”, manifestó.