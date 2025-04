Un total de 300 personas aprovecharon este servicio, que se implementó por primera vez.

Desde temprana hora y listos para disfrutar de la playa ataviados con shorts, sombrero y lentes, el primer grupo de hermosillenses beneficiados con los traslados gratuitos partieron el jueves a Bahía de Kino.

En un ambiente de sana convivencia, los beneficiados mostraron su felicidad al visitar la playa y a su vez apoyar a una causa, al donar un kilo de ayuda.

A través de la Dirección de Desarrollo Turístico, un total de 300 personas reservaron su viaje a Bahía de Kino, al aportar alimentos que serán destinados al programa 'Hay otras maneras de Ayudar', de DIF Hermosillo.

La señora Luz Elena Santillán Huerta es una de las personas que viajó el jueves y dijo sentirse muy contenta, porque por un lado los apoyaron con los gastos para pasear y conocer la playa y a la vez ellos ayudan a la gente necesitada con los kilos de ayuda.

“Es una buena opción para las personas que no podemos viajar, que no tenemos automóvil para desplazarnos para la playa y se me hace muy buena iniciativa del Gobierno para ayudarnos a nosotros” , expresó María Jesús Contreras Salazar.

El joven Edgar Alejandro Sánchez comentó que le parece un gran acierto del Ayuntamiento y agradeció por eso, debido a que aparte de ofrecerles la oportunidad y la facilidad de ir a Kino y regresar por dos kilos de ayuda, esa ayuda beneficiará a otras personas que necesiten comida.

Su acompañante, Julissa Bueras, manifestó que además de ser una muy buena iniciativa por facilitar el transporte es una forma de disminuir, aunque sea un poco, el tráfico hacia ese destino turístico.