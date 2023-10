Angélica se encuentra a semanas de vencer el cáncer de linfoma

Inicialmente le diagnosticaron una faringitis, pero el diagnóstico de linfoma le llevó a seis sesiones de quimioterapia de las cuales Angélica López está a punto de ser dada de alta.

Gracias a un diagnóstico temprano, al apoyo de su familia y a su entereza, Angélica López Sotelo se encuentra a semanas de recibir el alta médica por su recuperación ante el linfoma no Hodgkin, cáncer que afecta principalmente al sistema inmunológico.

“Mi enfermedad empezó con una faringitis, fui al médico, al Seguro Social, y me dijeron que era faringitis y sobre eso me trataron” , dijo, y añadió que un bulto aparecido a la altura de sus anginas no cedió ante el tratamiento, por lo que fue canalizada con un oncólogo y posteriormente recibió el diagnóstico de cáncer.

“En cuestión de 3 meses avanzó muy rápido la enfermedad. Me diagnosticaron Linfoma no Hodgking, pero afortunadamente estaba en etapa 1, no estaba muy avanzado. En junio comencé el tratamiento y ahorita estoy en quimioterapia, me dieron 6 sesiones” , recordó la joven hermosillense de 33 años.

Antes del suceso, Angélica estudió literaturas hispánicas en la Universidad de Sonora, por lo que accedió a un empleo como redactora. Luego de ello, pasó a su actual trabajo en una empresa de marketing, donde ya tiene 5 años.

Ante su enfermedad, afortunadamente, la empresa en cuestión le otorgó las facilidades necesarias para no tener que abandonar su empleo y seguir, con el apoyo de su esposo, sus hermanos y sus padres, en el camino hacia la recuperación.

“Ha sido muy difícil, cuando recién comenzó tenía problemas para comer y bajé mucho de peso. El tumor estaba comprimiendo las muelas, me causaba mucho dolor y me ausentaba mucho del trabajo. Sirvió mucho que me apoyaron para trabajar desde mi casa, se han portado muy empáticos” , compartió.

La joven recordó que luego de cada quimioterapia ha requerido un periodo de recuperación, tanto en el aspecto físico como mental.

“Mentalmente te incapacitas porque no estás en tus cinco sentidos. Ya como a la semana y media me siento con más energía, más capaz, me ando moviendo y manejando. Tengo que ver pendientes y ver si puedo adelantar más trabajo para la semana en la que esté incapacitada otra vez” .

No obstante, luego de días difíciles e inciertos y de trabajo arduo, en noviembre, compartió emocionada Angélica, asistirá a su última quimioterapia, pasando a las filas de quienes han vencido el cáncer.

“¡Estoy muy aliviada! En septiembre tuve cita con el especialista y me dio muy buen panorama. ¡Me dijo que no tenía células cancerígenas en mi sangre!” .

Ahora que solo resta culminar el tratamiento para evitar recaídas, la experiencia vivida, expresó, la joven para los lectores, la deja con una lección para compartir:

“Me quedo con esto: ¡Chéquense! Conozco mucha gente que por miedo a saber el diagnóstico no van al médico. Si notan algo en su cuerpo, algún síntoma, algo raro, no tarden en acudir a un especialista. No se queden con la duda por miedo” .

¿Qué es el linfoma no Hodgkin?

También conocido simplemente como linfoma o NHL, por sus siglas en inglés, es un cáncer que afecta los glóbulos blancos llamados linfocitos que forman parte del sistema inmune del cuerpo. Por lo general, el NHL comienza en los ganglios linfáticos u otro tejido linfático, pero a veces puede afectar a la piel.