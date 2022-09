Alumnos de la Unison entregan firmas para eliminar EGEL

Representantes estudiantiles de la Universidad de Sonora entregaron más de 2 mil firmas de alumnos que exigen se elimine el Examen General para el Egreso de la Licenciatura (EGEL), el cual consideran elitista y sin sentido.

Representantes del movimiento estudiantil "La Voz de las y los Estudiantes", así como la Federación de Estudiantes de la Universidad de Sonora entregaron una queja firmada por más de dos mil estudiantes que exigen eliminar el Examen General para el Egreso de la Licenciatura (EGEL)

Eber Cabrera, estudiante de séptimo semestre de la licenciatura en física en la Universidad de Sonora y representante de los movimientos estudiantiles compartió que hay una lista inmensa de motivos en contra de este examen que van desde las afectaciones individuales hasta las colectivas.

“Es un gasto extra para el estudiante, además de pasar cada una de las materias, llevar un buen promedio o tener una tesis, que se obligue realizar un examen que no corresponde a lo que se ve en el aula, ni a los conocimientos genuinamente necesarios es elitista por parte de la institución" , explicó el alumno.

Agregó que la molestia es porque como estudiantes consideran que el examen no tiene ninguna utilidad académica, ni evaluativa, ni educativa, convirtiéndose en un instrumento para acotar la educación y solo beneficia a la asociación civil que lo promueve.

“Anda en un promedio de 1300 a 1400 pesos, que se tienen que pagar y si no lo pasas, que es muy común porque no corresponde a lo que ves en clase, tienes que volver a pagarlo, no te puedes titular” , agregó.

“Si el argumento es la evaluación, lo que se mejora es la evaluación en la materia según las necesidades de ella y la carrera, el examen estandarizado no tiene sentido, hasta el mismo Ceneval ha aceptado públicamente que un examen como este es un mecanismo deficiente para el conocimiento” , puntualizó Eber Cabrera.

El nuevo frente de estudiantes de la Universidad de Sonora, realizará mitin, marchas, plantones y lo que sea necesario hasta que la institución vuelva a escuchar a su comunidad, no nomas en este caso, sino en el resto de problemas enfrenta la Universidad.