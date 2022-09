Staus se suma a eliminación del EGEL como método obligatorio de titulación

El sindicato se suma a la iniciativa de alumnos para que el examen EGEL sea eliminado como método obligatorio para titularse de la Universidad de Sonora.

Integrantes del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (Staus) se unen a la petición de los alumnos que exigen la eliminación EGEL como método obligatorio para la titulación.

Será el próximo 22 de septiembre a las 9:00 horas cuando se realizará una marcha desde Rectoría hasta el Congreso del Estado, con el propósito de democratizar a la Universidad de Sonora, es decir lograr un cambio de la ley orgánica 4, que incluya los siete puntos.

Estos puntos consisten en la eliminación de cobro de cuotas, inclusión y equidad, desaparición de la junta universitaria, creación de un máximo órgano de gobierno con representación académica y estudiantes por departamento, elección de rector y otras autoridades por medio de votaciones de las comunidades, simplificación de la estructura orgánica, creación de consejos departamentales, simplificación administrativa y transparencia.

Juan Díaz Hilton, secretario general del Staus compartió que comenzarán con un proceso de privatización Ceneval.

“El examen es llevado por empresas privadas que controlan el acceso a la educación pública y ahora el EGEL nuevamente se activa digamos en reglamento, pero ahora de manera obligatoria y no deja la opción a la mayor parte de las carreras más que presentar este examen”, explicó.

El secretario indicó que al ser un examen aplicado por una empresa privada tienen control sobre quien egresa de la Universidad de Sonora, también que este tipo de evaluaciones pone en cuestionamiento el trabajo que hacen los maestros.

“No es posible un solo examen, que a veces hasta prevenciones de globalizantes tienen lo que estandarizar el mundo es imposible, no es posible tal vez ni siquiera en el estado menos a nivel nacional, no estamos de acuerdo con este cuestionamiento que hacen estas empresas”, expresó.

Por su parte los integrantes del sindicato añadieron que los estudiantes son quienes han buscado el diálogo, sin embargo no se les ha dado la atención necesaria, ante la situación los trabajadores del Staus invitan a los maestros a sumarse a la dinámica.

“A todos los maestros de asignatura hacemos un llamado a que recuerden la importancia de como hemos sido violentados en nuestro derechos en los últimos años, si esta ley no estuviera de la manera en que está trabajando, el EPA no hubiera entrado de esa forma tan agresiva”, manifestó Berenize Olivia Martínez, Presidenta de la Comisión de Vigilancia y Fiscalización.

Semanas atrás, alumnos del movimiento “La voz de las y los estudiantes” conformado por diversas carreras, recolectaron firmas con el objetivo de exigir a las autoridades de la Universidad de Sonora (Unison) que retiren el Examen General de Egreso de Licenciatura (EGEL), como requisito obligatorio para la titulación.

Esto se debe a que los alumnos consideran que no corresponde a los planes de estudio, además que este comenzó en 2021 y no lo consideran que sea una herramienta que ayude en la mejora de los profesionistas, por lo que se aboga para que se quite como requisito obligatorio y sea quede como una opción para titularse.