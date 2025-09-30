El especialista Hugo Moreno recordó que el bulevar dejó de ser carretera y requiere infraestructura urbana para mayor seguridad.

La reciente reducción del límite de velocidad en el bulevar Enrique Mazón López, frente a la Universidad del Valle de México (UVM), no fue un cambio drástico de 100 a 50 kilómetros por hora, sino un ajuste de 60 a 50 km/h, aclaró Hugo Moreno Freyding, integrante del colectivo Bukis a la Calle y de la Mesa de Movilidad de 'Hermosillo ¿Cómo Vamos?'.

El especialista en movilidad sustentable recordó que este tramo dejó de ser carretera desde hace varios años y pasó a ser vialidad urbana, por lo que el límite de 50 km/h responde a lo establecido en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, vigente desde 2022.

Además, señaló que por tratarse de una zona escolar con presencia de universidades y primarias, la norma establece que la velocidad debería reducirse incluso a 30 km/h.

Te puede interesar Ponen freno a autos: 30 km/h en calles con nueva Ley General de Movilidad

Moreno Freyding destacó que más allá de la señalización, el verdadero reto está en la infraestructura, ya que el bulevar mantiene características de autopista: carece de banquetas, paradas de transporte público adecuadas, cruces y semáforos peatonales.

"No tiene banquetas, no hay paradas de autobús adecuadas ni cruces peatonales, eso incentiva a que los automovilistas sigan manejando como si fuera carretera" , apuntó.

Por ello, consideró necesario intervenir con infraestructura urbana. "Hacen falta banquetas, paradas de transporte público, arborización, semáforos y ciclovías; solo así se entenderá que es un bulevar y no una carretera ", indicó.

Finalmente, advirtió que de no impulsar un modelo de transporte más diverso, el tránsito en la zona se complicará.

"Mientras no se promuevan opciones como caminar, usar bicicleta o transporte público, se está obligando a que todos utilicen carro, y eso traerá más congestión en un punto clave de entrada y salida de Hermosillo" , concluyó.