"Morena y el arte de la simulación", escribe Salvador García Soto en #SerpientesyEscaleras

Uno de los peores vicios del viejo sistema priista, que se enraizó en el sistema político mexicano, es sin duda la simulación. Representar algo, fingiendo o imitando lo que no es, es una práctica que ha sido llevada al paroxismo por los políticos nacionales de todos los signos políticos: simular que son honestos mientras se roban los recursos públicos; aparentar que cumplen con la ley, aunque vivan en la ilegalidad; mostrar públicamente una cara bondadosa, aunque en privado sean prepotentes y grotescos, son formas que definen a muchos de los actores públicos de nuestro país.

Para desgracia de los mexicanos la simulación que durante 75 años practicaron los priistas no se terminó con la caída de ese régimen ni con la alternancia política. Los panistas, en sus 12 años de gobernar a la República aprendieron también el arte de simular lo mismo un "cambio de régimen" que nunca ocurrió, que una honestidad que terminó manchada de corrupción azul y la creación de una nueva casta de funcionarios que vivieron del privilegio y se enriquecieron en los cargos públicos.

Y entonces apareció en la escena López Obrador, primero con la izquierda perredista y luego con su propio partido, Morena, prometiéndoles a los mexicanos que ellos serían diferentes, que no iban a "mentir, ni a robar ni a traicionar" y los ingenuos electores de este país, ávidos siempre de un caudillo o un líder carismático que les resuelva sus problemas, compraron las promesas de un estilo de gobernar distinto al que habían practicado, con diferentes discursos pero con los mismos vicios y prácticas indebidas, el PRI y el PAN.

Pero una vez en el poder a López Obrador le ganó su origen priista y la simulación de la que habían renegado los mexicanos no sólo volvió con más fuerza en el gobierno del morenista, sino que se instituyó como nueva norma de actuación y conducta entre los lopezobradoristas, muchos de ellos también priistas de formación, que encontraron en la llamada 4T formas mucho más toleradas e institucionalizadas de practicar el arte de simular.

Por ejemplo, decirse "austeros" y que comparten la pobreza de la mayoría de los mexicanos mientras disfrutan de lujos, viajes en primera clase o aviones privados, joyas, ropa y calzado caros y de diseñador, adquirir propiedades, ranchos, camionetas de lujo, comprar mansiones en el extranjero, beneficiar a sus amigos y prestanombres con contratos públicos, obtener ingresos millonarios que no declaran y justifican "porque soy el mejor notario", o de plano robarse los recursos de la nación participando de negocios ilícitos como el huachicol, son las nuevas formas de simulación de los morenistas que en muchos casos ya ni siquiera tienen el pudor de esconder su vida de lujos y abundancia.

Sólo en los últimos días hemos atestiguado cómo Morena y la 4T perfeccionaron el arte de la simulación y lo volvieron ya una práctica institucionalizada y tolerada en su movimiento político. La presidenta Sheinbaum, por ejemplo, simuló que la "renuncia" del fiscal Alejandro Gertz fue "acordada" y que ella le ofreció una embajada al funcionario que, en realidad, fue depuesto de su cargo por la fuerza y porque ya no servía a los intereses del régimen. Para defenestrar al titular de una Fiscalía que según la Constitución era "autónomo", la doctora contó con el Senado de la República, cuyo cuestionado líder, Adán Augusto López, orquestó toda la simulación de una renuncia voluntaria, mientras amenazaban al Fiscal de que, si no presentaba él mismo su renuncia, procedería a su remoción "por causa grave".

Luego la mayoría morenista en el Senado continuó con la simulación de nombrar como fiscal interina a Ernestina Godoy y abrió un "proceso para elegir a un nuevo titular de la FGR" en el que, en tres días y sin pedir requisitos de idoneidad ni experiencia, inscribieron a 43 supuestos aspirantes a fiscal, la mayoría militantes de Morena sin experiencia en procuración de justicia, sin conocimientos y sólo para dar paso a una votación en la que ayer, con el voto en contra del PRI y el PAN, eligieron a una decena de aspirantes que le enviarán a la Presidencia de la República para que de ahí saque una terna que será votada para elegir a la nueva titular de la Fiscalía. Y tanto en la decena, como seguramente en la terna que enviará esta misma semana la doctora Sheinbaum, quien encabeza las listas es Ernestina Godoy, la que desde la semana pasada fue elegida como la nueva fiscal por el dedo presidencial.

Al final, la doctora tuvo un buen maestro y tutor para aprender a simular. El expresidente simuló el pasado domingo que reaparecía con un mensaje en video para presentar su nuevo libro, aunque en realidad lo hacía para dejarles claro a sus seguidores, a la presidenta Sheinbaum e incluso a sus adversarios y a Estados Unidos, que él ni se ha ido ni se irá completamente a "La Chingada", aunque opere oculto desde su rancho que lleva por nombre el lugar emblemático de los mexicanos.

Y así, simulando que respetan la democracia ("somos el país más democrático del mundo"), la libertad de expresión y el derecho de manifestación, que respetan la legalidad, la austeridad y que representan al pueblo, Morena y la 4T se han convertido en los nuevos artistas de la simulación en la política nacional. No importa lo que hagan para afianzarse en el poder y controlarlo todo en el país, mientras lo hacen, lo mismo destruir instituciones que modificar la Constitución o apropiarse del Poder Judicial, siempre lo harán con una sonrisa y diciendo que todo es en aras de "la transformación", mientras van consolidando un régimen autoritario que quiere eternizarse en el poder.

Sin quitarles un ápice de culpa y responsabilidad a los priistas y panistas, cuyo fracaso, corrupción y simulación le abrió las puertas a Morena y a López Obrador, podría decirse que los tricolores y los azules, mientras simulaban y aparentaban ser lo que no eran y se servían del poder y de las instituciones, solían en muchos casos guardar las formas y las apariencias, aunque eso no le quitaba la gravedad a sus corruptelas y saqueos. Pero hoy, en el poder casi absoluto que acumula Morena, la simulación de decirse diferentes mientras saquean al país, desequilibran a la República y se apropian de todo, los morenistas ya ni se preocupan por cuidar las formas y apenas si intentan aparentar legalidad, porque se creen impunes y todopoderosos en su ambición de ser los dueños del país… Los dados mandaron Serpiente Doble. Caída libre.