"El soberbio emplumado", escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado

El que se anda promoviendo es porque no va a ser.

Florestán

Por el rigor de este oficio, que amo, releí y volví a ver el video de 49 minutos de la amenaza de regreso a la escena pública del expresidente López Obrador y ratifiqué su necesidad fisiológica de volver al escenario.

Puedo entender un mensaje para presentar su libro, pero registro su compulsividad por el protagonismo y la ruptura de sus reiteradas declaraciones de su aislamiento total del mundo hasta convertirse en el cartujo del bienestar, allá, en su revalorizada finca que en su nombre lleva su destino: La Chingada.

En una primera revisión a su apoltronada reaparición veo una semejanza con los pavorreales que lo acompañaban y a los que tanto se asemeja: realizan elaboradas exhibiciones, abren el abanico de la cola de 200 plumas iridiscentes y emiten sonidos fuertes. Es un omnívoro oportunista que tiene un llamado muy potente, agudo y repetitivo y apenas vuela. Su enorme cola es un lastre aerodinámico que lo hace lento y torpe para escapar. El abanico lo vuelve llamativo. Sus vocalizaciones son tan fuertes, que revelan su posición. Esta ave del espejo tiene como principal arma su apariencia.

Se le conoce también como el soberbio emplumado, que no lo describe nada mal, al contrario, lo vuelve a retratar.

De lo más ruin, pues, de su reaparición es cuando habla de que no hará sombra a la presidenta Sheinbaum con su gira nacional, lo que es subestimarla, un ejercicio compulsivo tan suyo.

Ella le respondió con elegancia y en forma rotunda, cuando Jesús Ramírez le subió el tema en la mañanera: “afortunadamente no estamos en ninguna de esas tres circunstancias”, respondió con fuerza. Y que su “gobierno mantiene estabilidad, legitimidad y respaldo popular”, con lo que desarmó los pretextos del retorno del amado líder.

Claudia es la presidenta de la República.

Y eso es todo.

RETALES

1.- PANTOMIMA. El proceso para que Ernestina Godoy asuma la Fiscalía General de la República está decidido, pero en el Senado hacen la puesta en escena: listas, terna y votación, entrevistas. Lo peor son los discursos de los oficialistas dándole forma y suspenso. La farsa;

2.- VIAJE. Todo indica que la presidenta Sheinbaum estará el viernes en Washington para atestiguar el sorteo del Mundial con Donald Trump y el premier canadiense Mark Carney. Supongo que antes tendrá una llamada telefónica con él, donde se ha manejado exitosamente y ajustar detalles, desde la foto, hasta sus comentarios y el eventual encuentro personal: cómo, dónde y con quiénes; y

3.- DIFERENTES. El diputado federal del PT, Wblester Santiago Pineda y Mario Ariel Juárez, titular de la Junta de Caminos del gobierno de Delfina Gómez, totalmente borrachos y más, provocaron destrozos en un centro comercial de Metepec, a las 3:00 de la mañana y no pasó nada por el fuero de uno y la impunidad del otro.

Nos vemos mañana, pero en privado.