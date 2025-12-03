#LoQueDiceMrX Una cifra récord se invertirá en Sonora para consolidar el desarrollo de los municipios...

***

INFRAESTRUCTURA

La inyección de cuatro mil millones de pesos en inversión pública, la mayor de los últimos cinco años, una cifra récord para Sonora, busca consolidar un desarrollo territorial equilibrado con el respaldo de la Federación.

Y es que para el gobernador Alfonso Durazo Montaño, cada municipio forma parte del mapa de obras.

Esta distribución de recursos, 502 acciones que van desde infraestructura carretera hasta sistemas de agua, educación, salud y turismo, se realiza bajo principios de sostenibilidad y uso responsable del gasto público.

Así, de acuerdo con Durazo Montaño, los recursos no sólo fluyen, se ejercen bajo una lógica de priorización estratégica y las acciones por localidad se dan con transparencia.

Es de destacar, pues, que el mandatario estatal aproveche al máximo el impulso federal para la construcción de infraestructura clave en la entidad.

***

INFORMES

Buena propuesta la que se planteó en el Congreso del Estado: que sea obligatorio para los regidores de todos los cabildos de la entidad presentar un informe anual de actividades.

De esa manera (podría ser) se les motivaría a ser más productivos, ya sea por dignidad, orgullo o, por qué no, para tener su “momento de gloria”.

Una de las posiciones dentro de toda la estructura política-burocrática más cuestionada en el país es precisamente la de los regidores. Su función siempre ha generado polémica, toda vez que no demuestran trabajo que desquite lo que cobran cada quincena.

Debe haber excepciones, sin duda. Por ahí, en cada cabildo, deben existir dos o tres regidores que cumplen con su función asistiendo a las sesiones oficiales, proponiendo cambios o creando nuevos reglamentos y también haciendo gestión a favor de los sectores más vulnerables. Pero lamentablemente son los menos.

Veremos si una iniciativa de esas puede lograr un cambio de esos.

***

SIGUE SU CURSO

A propósito del Congreso del Estado, el Paquete Presupuestal 2026 del Gobierno de Sonora dio un paso en el trámite que tiene que seguir al ser aprobado en comisiones.

Integrantes de la Comisión de Hacienda aprobaron el dictamen del proyecto que, como ya se había informado, no contempla nuevos impuestos ni incrementos de los ya existentes.

Algo que se destaca es el aumento que tendrá el próximo año algunos rubros, como el de la Protección Civil y el del Fomento a la Vivienda.

Este último nos dice que seguirá el apoyo a la construcción de vivienda de interés social en el estado, que este 2025 registró mayor actividad.

Así pues, sólo es cuestión de tiempo su aprobación.

***

ALERTA

Con la llegada de la temporada decembrina, los ingresos extraordinarios como los aguinaldos multiplican las actividades comerciales y, desgraciadamente, también se incrementan los riesgos asociados a la delincuencia.

Por ello, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) se anticipa y llama a la ciudadanía a extremar precauciones.

Y es que la cosa no es menor, la amenaza de fraudes crece durante las festividades, por lo que la ciudadanía debe asumir un papel activo en la protección de su patrimonio.

Así, la institución advierte que un simple descuido puede convertir un momento de celebración en una experiencia amarga.

Entonces, no hay que tomar a la ligera la advertencia, pues inicia un periodo caracterizado por la convivencia, las compras y el movimiento económico.

mrx@expreso.com.mx