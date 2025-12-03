"La FIL de Guadalajara refrenda con Barcelona la pasión por los libros", escribe Irene Selser en #Entrevías

Como cada año, la ciudad de Guadalajara se vuelca hacia los miles de visitantes de todo el mundo -escritores, poetas, editores, artistas, traductores y académicos- que asisten a la Feria Internacional del Libro (FIL), consolidada, al cabo de 39 años, como el foro cultural más importante de Iberoamérica, impulsado desde 1987 por la Universidad de Guadalajara.

En esta ocasión, la invitada de honor es Barcelona, una ciudad con siglos de historia literaria, vitalidad cultural y un legado editorial que la ha convertido en uno de los grandes faros de Iberoamérica, como afirma la directora general de la FIL, Marisol Schulz, quien recibirá la Medalla de Oro al Mérito Cultural de Barcelona.

El ambiente que se respira apenas ingresar a los 100 mil metros cuadrados que ocupa la Expo Guadalajara -donde del 29 de noviembre al 7 de diciembre tiene lugar la FIL- es de expectación, nerviosismo y curiosidad ante los aproximadamente 450 mil títulos de dos mil 769 editoriales provenientes de 64 países, presentes en esta edición y con cifras que se superan año con año.

En cuanto a la participación del público -incluidos los miles de estudiantes de todos los niveles que acuden a la FIL como a una fiesta-, se espera rebasar a las más de 900 mil personas que asistieron en 2024, de las cuales 195 mil participaron en el área de FIL Niños.

Uno de los grandes protagonistas será, sin duda, el cantautor catalán Joan Manuel Serrat, con una carrera que abarca casi 60 años y ampliamente considerado un símbolo cultural del siglo XX. El jueves se reunirá con mil jóvenes en el Auditorio Juan Rulfo. Otra figura relevante es el novelista, dramaturgo y traductor Eduardo Mendoza, flamante Premio Princesa de Asturias por toda su obra.

Otros dos eventos que prometen atraer los reflectores, aunque desde el ámbito del cine, son la participación del actor Gael García con sus propuestas como productor sonoro y la conferencia que brindará el actor y activista estadounidense Richard Gere, dedicada a la defensa del planeta. A lo largo de 2025, el protagonista de películas icónicas como “Mujer bonita”, “Gigoló americano”, “Siempre a tu lado” y “Días del cielo” ha expresado públicamente una fuerte oposición al presidente de su país, Donald Trump, refiriéndose a él como un “matón” (“bully”), “delincuente” (“thug”) y una “presencia oscura”. Asimismo, ha participado en eventos benéficos para recaudar fondos y concientizar sobre la situación de genocidio en Gaza, por lo que es de esperar que su participación aquí rebase el ámbito del activismo social y humanitario.

Este lunes, y ante un auditorio repleto, la FIL rindió homenaje a la agente literaria Carmen Balcells (1930-2015), figura internacional de la literatura en lengua española, quien, junto al editor Carlos Barral, fue una pieza central del “boom” latinoamericano. Su agencia representó en los años sesenta y setenta a autores como Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar y Carlos Fuentes, convirtiendo a Barcelona en centro neurálgico de la nueva literatura.

En otro momento muy emotivo, la asociación mundial de escritores PEN International -que desde 1921 defiende la libertad de expresión en todo el mundo- entregó, a través de su filial PEN Guadalajara, el Galardón Raúl Aceves 2025 por su creación literaria a la joven poeta chiapaneca Lyz Sáenz, escritora y traductora en lengua ore’tzame (zoque), quien leyó algunos de sus textos. La escritora, editora y periodista mexicana Alicia Quiñones, responsable de PEN International para las Américas, destacó la calidad de la obra de Sáenz y su aporte a la promoción de la diversidad lingüística y cultural de México.

También asistimos al homenaje organizado por Siglo XXI Editores al escritor y periodista Carlos Monsiváis (1938-2010), a 15 años de su fallecimiento. Rocío Martínez, directora editorial de Siglo XXI, presentó el libro “Nostalgia de Monsiváis”, acompañada del escritor Pedro Ángel Palou, la editora Consuelo Sáizar y el político y académico José Woldenberg.

El libro fue compilado por la antropóloga y catedrática Marta Lamas y el profesor Rodrigo Parrini. Incluye textos de 36 autores -entre ellos Elena Poniatowska, Margo Glantz, Juan Villoro, Sabina Berman, Carmen Boullosa, José Woldenberg y Sandra Lorenzano- así como de otros intelectuales, académicos y amigos del escritor, uno de los pensadores más lúcidos de México: intelectual crítico, defensor de las causas sociales y un cronista agudo de la realidad mexicana contemporánea, como destacaron los participantes.

Unas 635 actividades y presentaciones de libros están previstas en esta edición 39 de la FIL, entre ellos un evento dedicado a la inteligencia artificial, llamado Foro IA, para abordar el impacto de la IA en la sociedad, el trabajo, la democracia y el mundo editorial. Se discutirán temas como tecnología y derechos y ética en el mundo editorial, mientras que el Coloquio Internacional de Bibliotecarios abordará la IA en el contexto de las bibliotecas como espacios de transformación digital.

Dentro de este programa se incluyen dos conferencias: “Horizontes de la IA: trabajo, democracia y poder” y “Aprendizaje en un mundo hiperconectado: ¿automatización frente a humanización?”.

La Asociación Mexicana de Traductores Literarios (Ametli) estará presente con su Jornada de Traducción Literaria FIL-Ametli como parte de las actividades profesionales de la Feria. El programa incluye mesas redondas y eventos dedicados a la traducción literaria, con llamados de alerta sobre la IA, como lo hicieron los mismos organizadores de la FIL en su acto inaugural el pasado sábado.

En ese acto estuvo presente el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, en representación del gobierno federal y como señal de acercamiento con la FIL tras años de distanciamiento oficial. Ebrard destacó de la Feria “la libertad, la cultura, el respeto a las ideas, el universalismo, todo aquello que nos es lo más caro y preciado, los valores que admiramos y amamos”, y afirmó que desde su creación hace casi cuatro décadas, “todo México está orgulloso de la FIL”.