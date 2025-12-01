"El jubilado y su caradura", escribe Salvador García Soto en #SerpientesyEscaleras

Apenas un año aguantó Andrés Manuel López Obrador sin tener los reflectores que tanto le gustan. Con el pretexto de presentar su libro "Grandeza" —cuyo título parece una proyección de su ego— el expresidente salió de las sombras en las que se ha mantenido y operado los últimos 13 meses en su bunker tropical, para mandar mensajes políticos muy claros a sus huestes, a la presidenta Claudia Sheinbaum, a Estados Unidos y a los opositores de la 4T.

Empotrado en una silla de madera en el jardín de "La Chingada", y con un cinismo con el que alude a logros de su gobierno, como la reducción de la pobreza, pero nada dice de las múltiples herencias negativas que dejó su sexenio, como la deuda histórica, la violencia desbordada del narco o los costosos subsidios de sus obras faraónicas, López Obrador hizo de la supuesta presentación de su libro un acto y un discurso político en el que afirma estar "jubilado y retirado", pero al mismo tiempo se muestra seguro y altanero, con el poder que sigue manejando desde su encierro.

Y aunque anuncia que decidió no recorrer el país para promocionar su libro y, casi como un favor menciona que no le hace sombra a la presidenta Sheinbaum, el expresidente deja muy claro que es él, y nadie más, quien decide cuándo sale a dar la cara y cuándo se mantiene oculto. En este caso, su intención parece ser la de entrarle al quite por el momento complicado que vive su sucesora, que enfrenta una crisis desde el asesinato de Carlos Manzo, de la que no ha podido recuperarse la doctora, que ya acusa una caída importante en sus niveles de aprobación.

En la historia del presidencialismo mexicano a ningún presidente en funciones le gusta ver a su antecesor salir a hacer política, porque cuando eso sucede inevitablemente la aparición del ex termina opacando al que detenta el poder; en este caso la aparición de López Obrador podría ayudar a la doctora, pero sólo al interior de Morena y de la 4T, porque hacia el resto de la sociedad mexicana lo único que logra el expresidente es alimentar la percepción de que sigue siendo él quien detenta el poder real y quien influye y orienta las decisiones de la presidenta.

Porque el video del regreso de AMLO, más que hablar de su libro del que apenas mencionó a la cultura Olmeca, fue casi una mañanera en la que el ex salió a repetir sus prédicas y a hablar exactamente en el mismo tono en el que lo hizo durante sus seis años de gobierno. A sus feligreses, que ayer celebraban ver de nuevo a su pastor, les habló en el mismo tono paternal y caciquil que lo hacía mientras estaba en la Presidencia. Y para los opositores también repitió sus descalificaciones, adjetivos y teorías de conspiración hablando de "golpe de Estado" e incluyendo a Estados Unidos y al gobierno de Donald Trump, sin mencionarlo por su nombre, como la mayor amenaza para la soberanía del país.

Y fueron sus delirios paranoides los que lo llevaron a confirmar que su "retiro" es mera simulación, porque se dijo listo y dispuesto a regresar en cualquier momento a su eterna campaña y a salir a las calles en tres casos específicos: en defensa de la presidenta "si hay golpe de Estado o si la acosan", como si Sheinbaum no tuviera todo el poder y no pudiera defenderse sola; en defensa de la soberanía porque "no somos colonia de nadie", la frase que siempre utilizó para referirse a Washington y su injerencia en México; y la tercera causa, y la menos creíble viniendo de él, "para defender la democracia", esa misma que él comenzó a debilitar, ante una supuesta amenaza de fraude electoral "de los potentados".

Así es que lo de ayer fue, sin duda, un acto de respaldo político del expresidente a su sucesora, a la que debe de percibir o muy débil o apurada por las crisis que él mismo le heredó, como para salir a tratar de apuntalarla, tanto hacia adentro de su movimiento donde claramente la doctora no tiene ningún control, como hacia afuera donde su cerrazón al diálogo y a reconocer las inconformidades sociales, le están pasando factura a la presidenta.

Pero al mismo tiempo que la respalda y se dice dispuesto a salir a la calle para defenderla, López Obrador confirma lo que todo México sabe y comenta: que ni se ha ido del todo ni ha dejado de tener influencia y control sobre su partido y sus bases clientelares, y que, en los hechos y a través de personeros y de todas las posiciones y colaboradores que le impuso a la presidenta, él sigue teniendo la última palabra en muchas de las decisiones que le corresponden a la presidenta a la que mantiene copada y le vende la necesidad de su protección.

Ni siquiera Calles, cuando intentó mandar y manipular al general Lázaro Cárdenas, se atrevió a ser tan obvio y evidente. Claro que ni López Obrador es Calles ni la presidenta tiene la estatura y la dignidad que tenía el general. Se lanzaron los dados. Escalera Doble. Promete la semana.