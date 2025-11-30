#LoQueDiceMrX Malecón para Guaymas, va para el 2026…

***

NUEVO MALECÓN

Malecón para Guaymas, va para el 2026… Ya se anunció formalmente y sobre todo ya se contemplaron en el presupuesto los recursos por 40 millones de pesos para la construcción del malecón de San Carlos y la rehabilitación del histórico malecón de Guaymas.

Sin lugar a dudas ambas obras añadirán un gran atractivo a este destino turístico, además de que darán oportunidad para otro tipo de emprendimientos.

Cuando recién se anunció el proyecto del malecón de San Carlos, causó una serie de dudas entre la comunidad, principalmente entre los activistas que abogan por cuidados al medio ambiente.

Sin embargo, nos enteramos, hubo reuniones constantes y de larga duración para desahogar todas las dudas, pero también se escuchó la voz de los especialistas.

Aparentemente se hicieron los ajustes necesarios para que la obra se lleve a cabo sin representar una amenaza al entorno.

***

DRENAJES COLAPSADOS

¿Cómo y qué hacer con el colapso de la red de alcantarillado? No es para exonerar a alguien, pero el problema es general en todos los Municipios con población de más de 100 mil habitantes.

La semana pasada (¿coincidencia?) en una sesión de Cabildo en Navojoa un ciudadano intervino para reclamar el abandono en el que se encuentra este servicio en la llamada Perla del Mayo.

El Presidente Municipal se comprometió a incrementar la capacidad de respuesta a los reportes que llegan al organismo operador.

Y en Cajeme, no fue un ciudadano, fue una manifestación la que se presentó en el Palacio Municipal para solicitar que se atienda esta situación que claramente se ha convertido en una crisis.

Hemos insistido en este problema porque causa severas incomodidades y hasta riesgos en la salud de los ciudadanos. Ya no debe verse como un simple problema de infraestructura, sino como una emergencia sanitaria.

Guaymas y Hermosillo se encuentran en las mismas, con colapsos constantes y en todos los sectores de cada una de estas ciudades.

***

SENADOR EVIDENCIADO

De una vez, a la próxima, que le den la palabra a la IA y que sea esta la que hable, la que pronuncie discursos o fije posturas en cualquier escenario político.

Fue penoso lo que hizo el Senador panista, Mario Humberto Vázquez Robles, quien fue sorprendido solicitando a la poderosa herramienta un texto para mencionar un discurso a propósito de la salida de Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República.

Nadie se opone a que se eche mano de la Inteligencia Artificial, sobre todo en asuntos complicados. Nos debemos adaptar a estos tiempos y aprender a convivir con esa tecnología y la que está por llegar.

Pero, de eso a que un discurso lo elabore un sistema de avanzada de ese tipo es una enorme diferencia, sobre todo en la política, donde debe prevalecer el sentido común, la empatía y principalmente es un terreno en el que sus protagonistas deben demostrar sus propias capacidades.

***

PRESENTAN AVANCES

Con un avance del 80% en la construcción del paso a desnivel del bulevar Luis Donaldo Colosio y Solidaridad, más el inicio de obras del nuevo libramiento poniente, los hermosillenses empiezan a ver la luz al final del túnel del calvario que a diario viven por congestionamiento en las vialidades.

En el caso particular del paso a desnivel ya empieza a tomar forma la obra con la construcción casi terminada de la estructura superior, mientras avanzan en instalación de cableados subterráneos y detalles en los camellones.

Si todo sigue como hasta el momento, el Ayuntamiento cumplirá con la fecha de terminación de la obra para el 14 de febrero de 2026, para beneficio de los más de 74 mil vehículos que a diario circulan por ese importante crucero de la ciudad.

A buen ritmo se ve también el avance de construcción del libramiento poniente, el cual se dice servirá para desviar más de un millón 500 mil vehículos, con lo cual se beneficiará la ciudad al reducir los tiempos de traslado, mejora también la seguridad vial y reducirá la contaminación del aire.

