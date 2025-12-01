#LoQueDiceMrX Sonora registra una mejoría sostenida en la calidad del empleo...

***

MEJORÍA

Los nuevos datos del Inegi y de la ENOE confirman la mejoría sostenida que Sonora está experimentando en la calidad del empleo y en la capacidad real de las familias para cubrir sus necesidades básicas.

Así, la reducción de la pobreza laboral -de 30.7% en 2021 a 26.7% en 2025- representa un cambio palpable en la vida cotidiana de miles de sonorenses.

Estos resultados se lograron porque la administración del gobernador Alfonso Durazo Montaño ha apostado por una política económica que combina impulso a la inversión, transición energética y fortalecimiento salarial.

Además, con el Plan Sonora de Energías Sostenibles, proyecto insignia del Gobierno del Estado, se ha atraído capital extranjero y detonado actividades económicas de mayor valor agregado.

Esperemos, pues, que se sostenga este ritmo de crecimiento y se garantice que los beneficios lleguen de manera equitativa a todas las regiones del estado.

***

AVANCES

Para respiro de los automovilistas, ya estamos en la cuenta regresiva para que quede listo el paso a desnivel de los bulevares Colosio y Solidaridad.

No se necesita ser adivino para asegurar que el cumplimiento con los tiempos de esta obra ha sido de enorme preocupación para las autoridades municipales, pues en caso de retrasarse generará una fuerte incomodidad de la sociedad, particularmente de los que diariamente circulan por esa parte de Hermosillo y se han visto afectados al prolongarse más los tiempos de traslado.

Pero el mensaje que envió el alcalde Antonio Astiazarán Gutiérrez la semana pasada al visitar la obra fue muy claro: avanza en tiempo y forma, de tal manera que en febrero quedará terminada.

Un punto al que le deberá poner especial atención el Ayuntamiento es el de la coordinación o sincronía de semáforos, toda vez que, si algo sale mal en este renglón, quedará la impresión de que el paso a desnivel no funcionó.

Ya veremos.

***

REPORTE

Este lunes gran parte de la atención pública estará en el reporte que ofrecerá el fiscal general de Justicia del Estado, Gustavo Salas Chávez, sobre el incendio en la tienda Waldo's del Centro de Hermosillo.

Atención, el Código Nacional de Procedimientos Penales, para tragedias de este tipo, contempla como penas máximas eventuales imputaciones que llegan hasta la disolución de las empresas responsables.

Sí, independientemente si se imputan a personas o responsables de alguna área de la tienda o de cierta dependencia, la empresa puede ser sancionada y a ese grado. Sería, al menos en Sonora, un precedente.

Ojo, son asuntos que contempla la ley y hasta el momento los resultados de las investigaciones se han mantenido como un secreto muy bien, pero muy bien guardado y eso es muy positivo para la justicia.

***

VISITA

Enrique de la Madrid Cordero estará en Hermosillo este martes para sostener algunos encuentros con algunos sectores de la sociedad sonorense.

El hijo del expresidente de la República, Miguel de la Madrid Hurtado, tiene aspiraciones desde el proceso pasado, en el que todos los panistas, priistas y perredistas debieron declinar a favor de quien en ese momento representaba la candidata opositora mejor posicionada, Xóchitl Gálvez.

Fue Secretario de Turismo en el sexenio de Enrique Peña Nieto y ha optado por tratar de construir un proyecto político rumbo a 2030.

Al PRI, como muchos cuadros que han ocupado importantes cargos, renunció desde el año pasado. No pertenece a un partido específico, pero algunos personajes de la política en el país han comenzado a seguirlo y a apoyarlo.

A ver qué tanto puede crecer una aspiración sin la plataforma de un partido político. Interesante prueba.

