"La tragedia no mengua y la ayuda no llega", escribe Salvador García Soto en #SerpientesyEscaleras

La tragedia por las intensas lluvias que afectaron a cinco estados de la República cumple mañana dos semanas y todavía, en las zonas de mayor desastre en el norte de Veracruz, en la Sierra Norte de Puebla, y en la región huasteca de Hidalgo, sus habitantes denuncian que no han recibido toda la ayuda y el apoyo que les prometieron los gobiernos federal, estatal y municipales.

La basura, el lodazal y la suciedad aún se pueden observar en varias colonias de Poza Rica que no han sido limpiadas, igual que en Álamo Temapache, donde la gente sobrevive en medio de los desechos y bacterias que dejaron las inundaciones; en Huauchinango, el primer lugar afectado que visitó la presidenta Claudia Sheinbaum, los pobladores y familias demandan la ayuda humanitaria que les prometieron y que no ha llegado, mientras que en la sierra huasteca de Hidalgo 13 comunidades aún continúan aisladas ante el derrumbe de caminos y carreteras.

La escasez de agua potable y la falta de energía eléctrica es una denuncia que aún se escucha en varios de los municipios afectados, en donde la misma población afectada ha tenido que limpiar y retirar escombros porque no llegan equipos de limpieza. No hay tampoco desinfección de las zonas inundadas en las que permanecen los residuos de lodos y aguas negras, como se observa en fotografías tomadas ayer en Poza Rica, en donde permanecen muebles, autos y otros enseres amontonados sin que se vean cuadrillas o equipos de limpieza de ninguno de los niveles de gobierno.

Ayer, en Poza Rica, por ejemplo, familias de varias colonias afectadas denunciaban que entre la ayuda que les han llevado hay muchas despensas con alimentos para preparar, pero ninguno de ellos tiene gas y mucho menos estufas para cocinar, por lo que piden que el gobierno mande apoyo y estufas para instalar comedores en los que se puedan aprovechar los alimentos que la sociedad de todo el país ha hecho llegar y que hoy están amontonados sin poder ser preparados por que no tienen cómo cocinarlos.

El domingo pasado, cuando ya habían transcurrido 10 días desde las inundaciones y deslaves, la presidenta Sheinbaum estuvo de visita en Pantepec, Puebla y ante los reclamos de los pobladores que acusaban que no les ha llegado la ayuda humanitaria que ella misma prometió en su primera visita a la región, la mandataria les contestó que "no se puede todo en una semana" y les aseguró que "van a recuperar todo lo que perdieron".

Pero se cumple la segunda semana y las quejas y reclamos de los damnificados continúan. Varios alcaldes de las poblaciones más afectadas han sido repudiados y hasta corridos de sus municipios por pobladores enardecidos que los acusan de no apoyarlos y de presentarse varios días después de ocurridos los desastres. A la alcaldesa de Álamo, la morenista Blanca Lilia Arrieta, ayer los habitantes de ese municipio la corrieron y le aventaron lodo, reprochándole que apenas se apareció en las zonas afectadas.

Al alcalde de Huauchinango, Rogelio López Angulo, también de Morena, los damnificados lo acusan de no apoyar a la población y la misma presidenta Sheinbaum lo reprendió públicamente al decirle que no le creía a él sino a la población que le decía que no estaba ayudando a sus habitantes. También al presidente municipal de Poza Rica, Fernando Luis Remes, lo apedrearon cuando se apareció en las zonas devastadas en una camioneta de lujo.

Entre los gobernadores de los estados en los que ocurrieron los desastres por las lluvias, la más cuestionada y señalada por sus gobernados ha sido sin duda la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, quien generó rechazo y animadversión con sus declaraciones que calificaron la devastación provocada por el Río Cazones en Poza Rica, como un "ligero desbordamiento". A la mandataria se le ha visto poco en las zonas de desastre y cuando ha llegado a acudir lo hace en camionetas del Ejército y evita el contacto directo con los damnificados que le reprochan la falta de alertamientos y ayudas en estas inundaciones.

Y en respuesta a las críticas que ha recibido por su actuación ante esta tragedia de dimensiones mayúsculas, ayer la gobernadora Nahle publicó un video en redes sociales donde, en todo amenazante y soberbio, les dice a los veracruzanos y a sus críticos que digan lo que digan ella gobernará hasta 2030:

"Nadie la quiere, que barbaridad, qué barbaridad, de quién fue la culpa que lloviera tanto, por qué llovió tanto Rocío Nahle, no bueno pues es gente que no ve más allá, porque en un momento tan crítico, siempre hay buitres, hay la carroña. Ha sido una mezquindad, esa es la palabra. Yo fui electa democráticamente para el 2030, hasta el 2030 y voy a servir al pueblo, porque no estoy para darle gusto ni contentillo a los opositores, a los del MacPrian. Yo estoy para servirle al pueblo de Veracruz, habrá a quien no les guste o sus intereses se vean dañados, pues lo siento mucho, mi encargo es velar por el bien de los veracruzanos y de Veracruz", dijo la Gobernadora morenista en respuesta a quienes han criticado su actuación frente al desastre.

Y en eso último tiene razón Rocío Nahle, sí hay "a quien no le gusta" la forma en que ha respondido ante esta tragedia de dimensiones mayúsculas, pero no todos son ni opositores ni críticos, y algunos de los que no ven bien su actuación en estos momentos, también son de su propio partido y para mayores señas, despachan en Palacio Nacional.

Al menos eso es lo que cuentan algunos de los gobernadores de los estados afectados que han estado en varias reuniones virtuales que ha tenido la presidenta Sheinbaum con los mandatarios estatales. "Cada que hablaba Rocío, la Presidenta hacía caras de disgusto y se le notaba en la expresión que no está nada contenta con su trabajo en este desastre", nos comentaron un par de los gobernadores que presenciaron la forma en que la doctora se dirigía y cuestionaba a la Gobernadora de Veracruz. ¿A ella también le dirá mezquina, buitre y demás adjetivos?… Los dados no dudan: Serpiente Doble.