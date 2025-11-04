#LoQueDiceMrX Hicieron en suspender actividades culturales y recreativas programadas para los próximos días en Hermosillo...

***

RESPETO

Bien hicieron instituciones de gobierno en suspender actividades culturales y recreativas programadas para los próximos días en Hermosillo, toda vez que hay un dolor en las familias que perdieron a un ser querido en el incendio de la tienda Waldo's del Centro.

Pero también hay tristeza en la población en general, por lo que no tenía mucho sentido seguir adelante con ese tipo de festividades.

Hay un luto que merece ser respetado, pero también que la sociedad se entere de las razones de esas cancelaciones o suspensiones, para así generar empatía.

Esperemos que vengan mejores tiempos para reanudar esas actividades.

***

DESTRUIRÁN BOLETAS

Ya estamos hablando de posibles candidatos o candidatas para las elecciones de 2027 y apenas el Instituto Estatal Electoral de Sonora inició el proceso de destrucción de las boletas que se utilizaron en el proceso de 2024.

Pero en fin, así está reglamentado y debe acatarse este asunto.

¿En qué consiste este proceso? Hay que abrir y revisar cada uno de los mil 798 paquetes electorales que se usaron en la jornada del 2 de junio de 2024, para luego hacer una clasificación del contenido.

En total, en estos paquetes, si las matemáticas no fallan, debe haber cuatro millones 949 mil 816 boletas, así como actas y documentación complementaria utilizada durante la jornada electoral.

Así que aparte de que esta papelería ya no tiene un valor jurídico, otra de las razones de su destrucción es evitar un riesgo de algún accidente en el almacén.

***

RECURSOS

El próximo año aumentará la cobertura de los programas sociales del Gobierno de Sonora, revela el secretario del Bienestar del Estado, Fernando Rojo de la Vega.

El presupuesto que mínimamente se espera para este propósito es de 220 millones de pesos. Entre otras cosas, se destinarían al programa de becas a estudiantes y de apoyo a las familias en situación vulnerable.

A propósito de Rojo de la Vega, el funcionario adelantó que se encuentran en vías de quedar listos los predios de Ciudad Obregón, Guaymas, Navojoa y Nogales para el programa de Viviendas del Bienestar.

Con ello, el año próximo también podrían comenzar con la construcción de casas en esas comunidades.

***

CUIDADO CON LOS CIBERDELINCUENTES

El ingenio de los ciberdelincuentes avanza más rápido que la precaución de muchos usuarios. Esta vez el blanco de los defraudadores fue la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), que de inmediato alertó sobre un sitio falso que suplanta su identidad: "oficinasprofeco.com".

Además, que se use el nombre de una institución pública como Profeco va más allá del fraude, pues es una amenaza directa a la confianza en las instituciones digitales.

Esto además expone una realidad alarmante: cada vez hay más páginas apócrifas que intentan vulnerar la seguridad personal y financiera de la ciudadanía.

Entonces, no basta con emitir alertas ocasionales, hacen falta estrategias, campañas de prevención y protocolos permanentes para verificar la autenticidad de los portales gubernamentales.

Así pues, aunque la prevención comienza por la prudencia del ciudadano, las instituciones digitales deben ofrecer mayor seguridad.

mrx@expreso.com.mx