"Sí, Presidenta, claro que me importa", escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado

La decencia ha sido desplazada por el discurso político.

Florestán

El asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, el sábado por la noche en la plaza y fiesta públicas, confirma los alcances, desarrollo territorial y diversificación del crimen organizado en los últimos 25 años, marcadamente en el sexenio anterior con el cuento de los “abrazos y no balazos”.

Entiendo el impacto que este crimen tuvo en el ánimo de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero puede hacerlo un antes y un después de su gobierno y del crimen organizado ante el que desde hace años y gobiernos, hemos ido perdiendo libertades, seguridad, derechos y territorio.

Parto, no tengo duda, de que ese combate continuará, como reiteró ayer, porque es, ha sido y será, su decisión política, vía su gabinete de seguridad, pero no puedo ignorar la presión que ejercen los duros más cercanos a ella: reparte, no asumas.

Y ayer, en la mañanera más difícil que ha tenido, me pareció, más que por un momento, por unas acusaciones, ver una similitud de discurso, el repartir:

“No podemos dejar de mencionar esta andanada de la derecha, de algunos comentócratas y conductores o dueños, concesionarios. En ningún momento escuché una condolencia a la familia, pero eso sí, como buitres”.

Ese saco a mí no me viene. No formo parte de ningún grupo, frente, movimiento, partido, club, organización. Soy, repito, un informador que lleva en esto más de 57 años, que es lo único que he hecho y seguiré haciendo hasta mi último punto final.

Mientras, por más sacos oficiales que confeccionen, ninguno me quedará.

He visto pasar tantos sastres presidenciales…

Y sí, Presidenta, me importa este crimen y los 199 mil 671 que le heredó López Obrador, me importa Uruapan, me importa Michoacán, me importa México y me importa la seguridad perdida a lo largo de los años y gobiernos de todos los colores.

Y también que a usted le vaya bien para que le vaya bien al país para nuestros hijos y nuestros nietos.

Por eso me importa.

Ojalá lo veamos.

RETALES

1.- REVERSIÓN. Una expresión de a dónde va la Corte de la 4-T es la decisión del pleno de revisar casos y sentencias en firme ya dictadas por órganos jurisdiccionales, propuesto por su presidente Hugo Aguilar, anulando el principio de cosa juzgada, fundamental en la seguridad jurídica;

2.- ZÁNGANOS. Entre los diputados hay molestia porque van a tener que ir a trabajar y eso no es lo suyo. El regreso a clases, sin embargo, es opcional, hasta que Ricardo Monreal cancele el acuerdo en materia de justificación de inasistencias, del 4 de febrero de 2021 y los holgazanes sigan en modo pandemia; y

3.- DISTANCIA. López Obrador nunca se reunió con ninguno de los deudos de su criminal saldo de gobierno ni con las madres de los desaparecidos. Estoy convencido de que veremos un cambio, como en el caso de los damnificados y zonas de desastre.

Nos vemos mañana, pero en privado.