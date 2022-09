#LoQueDiceMrX Los que se pusieron en huelga fueron los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, a raíz de los hechos lamentables que sufrieron dos de sus compañeros la mañana del pasado martes.

EXIGEN SEGURIDAD TRABAJADORES DE CFE

Desde temprana hora decenas de empleados acudieron a las instalaciones operativas que se localizan en la colonia Las Quintas para exigir que se les garanticen condiciones de seguridad para realizar sus labores.

Todas las oficinas administrativas de la CFE en la capital del estado no laboraron y sólo se observó a la ciudadanía utilizar los cajeros automáticos para realizar sus pagos.

Abelardo Duarte Taddei, dirigente de la Sección sindical 221 del Suterm, señaló que todos los empleados de Hermosillo no volverán a sus labores hasta que no se resuelva la situación.

POSIBLE CONFUSIÓN

Y en más del mismo caso, resulta y resalta que el secretario de Gobierno, Álvaro Bracamonte Sierra, señaló que una de las líneas de investigación de los asesinatos de los trabajadores de la Comisión es que se trató de una confusión por parte de la delincuencia organizada.

“Una de las vertientes sugiere que el ataque fue por integrantes de bandas delictivas antagonistas procedentes de cárteles de Chihuahua confundiéndoles con grupos rivales”, mencionó.

El funcionario estatal agregó que otra vertiente que se investiga está relacionada a que se trata de una agresión directa contra un trabajador en específico, resultando perjudicados los demás acompañantes.

Por su parte, el gobernador Alfonso Durazo Montaño afirmó a través de sus redes sociales que no habrá impunidad para los responsables de la agresión y comprometió el trabajo de las instituciones de procuración de justicia para que los responsables del ataque respondan por el crimen.

SIN DAÑOS POR 'KAY'

Ante el paso del huracán “Kay” por el noroeste, Sonora se mantiene en alerta azul y verde, lo que representa un riesgo bajo a muy bajo para la población, según información difundida por la Coordinación Estatal de Protección Civil.

Juan González Alvarado, titular de la dependencia, informó que se mantiene un constante monitoreo de la trayectoria del fenómeno meteorológico además de una estrecha comunicación con autoridades de los municipios involucrados en su recorrido.

De momento la presencia de “Kay” ha provocado lluvia ligera en el sur de Sonora y vientos no mayores a 20 kilómetros por hora en Huatabampo, Navojoa, Empalme, Bácum, Cajeme y Guaymas, además de fuerte oleaje en las costas del Estado.

Para este jueves por la noche se pronostican lluvias y vientos de hasta 70 kilómetros por hora en Bahía de Kino, Puerto Libertad, Punta Chueca y El Desemboque, estimando que para mañana viernes en la noche “Kay” se aleje de la zona de San Luis Río Colorado.

DESCARTA ACUERDO

Lo que sigue dando de qué hablar es la postura de “Alito” Moreno de apoyar la presencia militar en las calles hasta 2028. Ayer el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, rechazó algún acuerdo con el dirigente priista a cambio de frenar su desafuero en el recinto legislativo.

También descartó que se haya realizado una operación cicatriz con los senadores oficialistas porque “no hay cicatriz donde nunca existieron heridas” y señaló que desde el inicio de la pandemia “no ha habido una reunión del Presidente de la República con los senadores".

Sobre la decisión de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, de no seguir difundiendo audios de presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, manifestó que tiene cerca de 15 días que no mantiene comunicación con la mandataria.

Y finalmente, el suspirante a la Presidencia de la República fue cuestionado sobre la suspensión de la alianza Va por México anunciada por PAN y PRD, a lo que respondió que "no sé a qué ruptura se refiere… no conozco ese anuncio por lo que no opino".

NO TODO ESTÁ PERDIDO

Después de que anunciara junto con su homólogo del PRD la suspensión temporal de la alianza Va por México, el panista Marko Cortés confió que la dirigencia priista reflexione para restablecerla.

El dirigente del PAN acudió a la comida de los 300 líderes de México y al finalizar consideró que lo que está en riesgo es el país y añadió que antes de hablar de una coalición electoral se debe de hablar de la legislativa.

"Yo esperaría que el Partido Revolucionario Institucional revalore la iniciativa que presentó y que permita el cumplimiento de los acuerdos de la coalición Va por México para tener una policía nacional civil, fuerte, organizada", señaló.

El dirigente blanquiazul se pronunció por fortalecer los cuerpos de seguridad civiles y dejó en claro que las Fuerzas Armadas deben ser los segundos respondientes en aquellos casos que las policías se vean rebasadas.

