"El manejo letal de la pandemia", escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado

Haz el bien sin mirar a quién, que ya luego, el bien te mirará.

Florestán

El manejo que hizo el gobierno de la Cuarta Transformación de la pandemia de Covid fue un desastre humanitario que dejó más de 800 mil muertes, tres mil 324 fallecidos entre el personal sanitario y 215 mil niñas y niños huérfanos de madre o de padre, entre otros daños insuperables.

El eje central de este funesto saldo fue el doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, el zar anticovid, el mismo que se opuso al cubrebocas, dijo que "servía para lo que servía y no servía para lo que no servía"; en junio de 2020, declaró que de llegar a sesenta mil muertos sería un escenario catastrófico y cuando al final se había multiplicado por doce, ahí seguía; que "López Obrador era una fuerza moral, no de contagio y gozaba de buena salud", falso, pues ya tenía problemas y tan no era ajeno al contagio por su fuerza moral, que cayó tres veces; aseguró que "la influenza mataba más que el Covid, que éste no representaba una amenaza", y así la retórica adulatoria como prioridad.

Fue el mismo que llevó a López Obrador a llamar a "abrazarse y salir, porque no pasaba nada"; afirmar que "con miel, limón y Vaporrub bastaba"; que a él lo protegían "los detentes"; que "ya había aplanado la curva" y el más agraviante de todos, que "la pandemia le había venido como anillo al dedo".

Y todo porque la autoridad de Salud, en lugar de aplicar una política sanitaria, se dedicó a cultivar los deseos presidenciales, a decirle lo que quería oír y entregarse en sus brazos, a la adulación y no a la crisis sanitaria.

Cuando uno recupera algunas de las declaraciones de Presidente y zar, se entiende cómo México tuvo uno de los desempeños más devastadores del mundo ante la pandemia y que a alguien, algún día, se le tendrá que exigir cuentas.

Por lo pronto ya opera la Comisión Independiente de Investigación Sobre la Pandemia de Covid, que preside el doctor Jaime Sepúlveda y en abril dará primer resultado.

Y no le va gustar a YSQ, pero él se irá y el veredicto quedará.

RETALES

1.- VACUNAS. De lo anterior debo destacar la declaración que ante el Congreso hizo el secretario de Salud, doctor Jorge Alcocer, quien afirmó que no llevaría a sus nietos a vacunar, una declaración antivacunas de la máxima autoridad sanitaria del país;

2.- ¿RETIRO? Gustavo Madero anunció ayer que se corta la coleta y se retira de la política este 30 de agosto que termina su gestión como senador. Madero dijo que ya le toca disfrutar la vida y pregunto: ¿No la disfrutó? Que falla reconocer a sus 68 años. Pero cada quien sabe cuándo se la corta; y

3.- REGATEO. López Obrador siempre reconoció a Carlos Slim pero ayer le regateó méritos. Cuando se refirió al crecimiento de su fortuna, dijo que, "dinero llama dinero" y que "cuando la milpa se da bien, alcanza hasta para el pájaro". De nada, se escuchó en su oficina de Palmas.

Nos vemos mañana, pero en privado.