#LoQueDiceMrX Dicen que los accidentes no nacen, se hacen y aunque es una frase muy trillada es tan cierta que debe entenderse simple y sencillamente como prevención y aunque al omitirlo a veces no sucede nada, ¡zas!, aparece el desastre.

***

DESASTRE EN NOGALES

Dicen que los accidentes no nacen, se hacen y aunque es una frase muy trillada es tan cierta que debe entenderse simple y sencillamente como prevención y aunque al omitirlo a veces no sucede nada, ¡zas!, aparece el desastre.

Es algo similar a lo que ocurrió en Nogales, donde en el contexto de las Fiestas de las Flores, en uno de los juegos de las atracciones mecánicas se registró una falla y el aparato conocido como “Power Surge” quedó arriba y atorado, por supuesto con personas.

Los bomberos fueron requeridos para el rescate, se instalaron para iniciar las labores y luego de un rato el aparato colapsó, dejando como resultado dos elementos de la corporación heridos, así como una jovencita.

Se trata de Xiomara Félix, de 15 años de edad, quien es una destacada deportista, representante de Nogales en Juegos Panamericanos y ganadora de medalla de plata en softbol, categoría Sub-15, celebrados en Lima, Perú.

Su próxima participación está prevista para los juegos mundiales que se llevarán a cabo en Tokio, Japón, en octubre del año en curso, por lo que prácticamente todo Nogales ora por su recuperación y puede continuar dentro del deporte.

Si bien es cierto que le pudo haber ocurrido a cualquiera, también hay que escuchar a personas que se subieron a ese juego y quienes afirman que los asientos estaban muy flojos y que duraron horas "atorados” y en ese tiempo nadie pudo hacer nada, hasta que vino el desastre.

Ahora las autoridades han ordenado la suspensión de dichas atracciones mecánicas, pero ojalá que se redoblen las supervisiones, aquí y allá para evitar ese tipo de accidentes.

***

HORA DE RETOMAR ACTIVIDAD TURÍSTICA

El 2019 fue el mejor año en la historia del turismo en Hermosillo, el ritmo de movilidad en el sector era muy alentador y se estimaba que durante 2020 fuera aún mejor, sin embargo los efectos de la pandemia dieron al traste con tales expectativas, pues se paralizó todo.

Ahora, a poco más de tres años de aquel aciago momento, en este 2023 las proyecciones de la Oficina de Convenciones y Visitantes, en lo que se refiere a la afluencia turística son de nuevo prometedoras, pues en lo que va del año se han superado las cifras registradas en aquel “buen” 2019.

Francisco Xavier García Káram, presidente de la OCV, asegura que es muy probable que 2023 termine superando a 2019, aunque en materia de derrama económica, es decir, en pesos y centavos, no se tiene una base para determinarlo, aunque la lógica sugiere que será superior.

Precisa que la propia OCV y la Secretaría de Turismo arrancaron con un estudio para identificar el perfil del consumidor en Hermosillo, lo que les permitirá ver las diferencias y poder hablar de derrama económica y poder hablar de bienestar.

Lo que si dejó en claro es que hasta ahora la afluencia y ocupación hotelera es muy buena para la capital del estado, ya que cada semana se ha superado la ocupación hotelera y en tarifa en comparación a 2019, a excepción de la Semana Santa, pues al no ser destino de playa, este año se tuvo una ocupación de 38% cuando el promedio, en ese periodo de asueto, había sido 40%.

Es algo que también ameritaría un análisis y solventar esa “fuga”.

***

REPUNTAN PASEOS A COMUNIDADES RURALES

Sabido es que desde siempre los paseos hacia los pueblos del Río Sonora, o de la sierra sonorense, incluidas las ubicadas en el “Sonora profundo”, son siempre un atractivo de quienes buscan aventuras, o un lugar tranquilo para el esparcimiento, amén de disfrutar de las artes culinarias y degustar los sabrosos platillos, que son vastos.

Además, los visitantes siempre se pueden topar con otros atractivos, como el hecho de adquirir tradicionales artículos que elaboran los nativos de las citadas regiones, y es aquí donde hay que destacar una importante e interesante actividad que tiene lugar en Moctezuma, donde Natanael Andrade elabora bateas, para lo cual utiliza troncos del árbol conocido como chino, especie parecida al mezquite, que tiene muchas utilidades.

La batea es artículo que ha sido utilizado desde antaño como utensilio de cocina y ahora se ha convertido en uno de los productos que ha sido buscado por los turistas que visitan precisamente el municipio de Moctezuma.

Y no sólo se le busca para incorporarlo como parte de las labores de cocina, ahora también lo requieren más como objeto de ornato, pues sirve tanto para amasar tortillas, como para utilizarlo como frutero e inclusive se le requiere como utilería para los pesebres navideños.

Natanel admite que la fabricación de bateas fue gracias al señor Pedro Martínez Talamante, quien retomó la práctica de fabricación de los recipientes desde los años 70's y luego le enseñó el proceso a él. quien logró seguir sus lecciones al pie de la letra.

Y vaya que ha obtenido éxito, pues hasta el lugar donde fabrica las bateas llega gente procedente de distintas ciudades de Sonora y también de varias entidades, como Puebla, Nuevo León, por citar algunos.

Natanael dice sentirse muy orgulloso de trabajar la madera para darle forma a las bateas, un producto que forma parte del comercio de la región y que da identidad a los pueblos sonorenses.

***

NADIE CEDE EN LA UNISON

A poco más de una semana de huelga en la Universidad de Sonora, es por supuesto algo que preocupa, sobre todo cuando desde la Rectoría ha quedado claro que han llegado a su límite, en lo que corresponde a su presupuesto, y lo que contempla su oferta es todo lo que se tiene para que el Staus lo analice y ponga fin al paro laboral.

Por su parte, el Sindicato de Trabajadores Académicos insisten en que hay confusión en torno a lo que se ofrece por escrito y sostienen que hasta que no haya claridad no habrán de someter la propuesta ante la Asamblea General y sean ellos quienes decidan si terminan o no con la huelga.

Se asoma una luz que puede posibilitar se destrabe este conflicto con el hecho de que ayer, en un mensaje especial, el gobernador Alfonso Durazo Montaño afirmó que con el fin de contribuir a encontrar una solución pronta y concluir con la huelga que se mantiene en la Unison el Gobierno del Estado ha destinado el presupuesto más grande en la historia para este objetivo.

Precisa, por supuesto, que ante las negociaciones que mantienen ambas partes se han hecho las gestiones pertinentes para coadyuvar a la conclusión de este conflicto, respetando la autonomía del proceso en todo momento.

Y agrega que a pesar de las carencias presupuestales y las dificultades financieras, de todos conocidas que tiene el Gobierno del Estado, se ha apoyado a la Universidad de Sonora con recursos por más de 100 millones de pesos para solventar este litigio.

Ahí está pues otro elemento que podría influir a que de una vez por todas se reanuden las clases y termine en tiempo y forma el semestre, que al final de cuentas sería lo más importante.

mrx@expreso.com.mx