"Gaza, Palestina-Israel: Centrar la discusión", escribe Mauricio Meschoulam en #ColaboraciónEspecial

En el ecosistema comunicativo en que hoy nos movemos frecuentemente se producen discusiones no especializadas, se habla acerca temas que ya han sido muy trabajados e incluso dirimidos entre los actores involucrados, o bien, se plantean ideas difusas, o que proponen alternativas a las que una parte sustancial de ambas sociedades en cuestión se oponen y que, por tanto, pierden viabilidad. Dedico las siguientes líneas a elaborar algunos planteamientos y cuestionamientos.

1. Es obvio que un cese al fuego es deseable. Pero cese al fuego es justo lo que había entre Hamás e Israel hasta el 6 de octubre. Hamás optó por romper ese cese al fuego el 7 de octubre mediante tres actos que no pueden obviarse: (a) el envío de 4 mil misiles en solo 4 horas contra ciudades de Israel. Todos los misiles fueron lanzados desde Gaza, y la mayor parte desde zonas densamente pobladas; (b) la penetración de territorio israelí desde Gaza por parte de miles de sus miembros para perpetrar masacres, asesinatos y violaciones; y (c) el secuestro de más de 240 personas, la mayoría civiles. Pensar en un cese al fuego que no sea temporal, sino algo permanente, el cual no resuelva los tres aspectos señalados, parece poco viable y difícil de materializarse.

2. El terrorismo no es una "etiqueta" o un "insulto" sino una categoría específica de violencia que se emplea como táctica por su eficacia. Hamás y la Jihad Islámica emplean tácticas terroristas desde hace décadas. Sin embargo, el terrorismo NO se combate eficazmente mediante invasiones masivas, bombardeos o castigos colectivos. Por tanto. Una discusión más productiva debe preguntarse: ¿qué nos dice la investigación acerca de CÓMO SÍ se combate al terrorismo? Al mismo tiempo, ¿cómo se pueden mitigar los efectos psicosociales, el trauma extendido y las decisiones que proceden del estrés colectivo en sociedades como la israelí?

3. El actual conflicto ha dejado claro que el surgimiento del Estado Palestino es impostergable. Pero ¿cuáles son las fronteras que ese estado debe tener? ¿Un estado o dos? ¿La propuesta de que solo exista un estado, Palestina, que abarque desde el río (Jordán) al mar (Mediterráneo) es viable? ¿Qué han pensado históricamente las sociedades involucradas al respecto? ¿Cuál es la propuesta histórica de Hamás acerca de un estado islámico en Palestina? ¿Qué piensa el sector más radical en Israel (actualmente en el gobierno)? Si no favorecen la propuesta de dos estados, ¿cuál es la propuesta de "Un Estado" que sí favorecen? ¿La anexión de territorios? ¿La ocupación perpetua? ¿Qué nos dice la literatura sobre negociaciones y procesos de paz acerca de qué funciona más: presionar y aislar, o negociar con actores involucrados? ¿Y qué funciona cuando esos actores no desean negociar? ¿Qué medidas deberían implementarse para retomar las negociaciones desde donde se han dejado? ¿Quién sería la representación palestina, cómo se legitimaría y cómo lograría la cohesión interna? El mismo tipo de preguntas caben para la parte israelí, producto también de su propio proceso de extremismo, ultranacionalismo y radicalización entre ciertos sectores.

4. La guerra actual ha producido decenas de miles de víctimas inocentes, la gran mayoría en Gaza. Esto, además de una crisis humanitaria enorme. La pregunta que se están haciendo las cortes internacionales es si todo lo anterior constituye base suficiente para hablar de un genocidio. Y la siguiente pregunta es, en todo caso, ¿por qué importa esa discusión? La cuestión es que este no es un tema de opiniones personales y no especializadas para ser dirimido en redes sociales, sino un tema que amerita absoluta seriedad, rigor y debido proceso.

Seguiremos comentando.