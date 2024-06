"Por México: ¿Para qué sirve mi voto?", escribe Ulrich Richter en #ColaboraciónEspecial

Las elecciones tienen gran importancia en la vida política de cualquier país y son esenciales para toda democracia. Durante los procesos electorales, los ciudadanos se convierten en actores políticos fundamentales. Es por esto por lo que la primera prerrogativa que tenemos los ciudadanos mexicanos consiste en votar en las elecciones populares. Ésta es, sin duda, la forma de participación ciudadana que más conocemos.

Lo que no todos los mexicanos saben es que, además de prerrogativa, el voto también es una obligación. No acudir a votar implica quebrantar un deber ciudadano; de este modo, el abstencionismo no sólo es desinterés o apatía, sino también una violación a la Constitución. El voto, para decirlo más claro, no es opcional.

Definido el voto como derecho y obligación, creo que estamos listos para responder una pregunta más: ¿para qué sirve que votemos? Podríamos reformular esta pregunta si exploramos qué consecuencias, tanto directas como indirectas, tiene este acto político. El voto es una de las acciones cívicas de mayor trascendencia. Las elecciones tienen grandes efectos en el sistema político: producen legitimación, gobierno y representación.

Es tal su naturaleza que algunos gobernantes consideran el voto como un espaldarazo para llevar a cabo sus programas políticos. Sin embargo, también es cierto que otros lo utilizan para satisfacer sus aspiraciones personales, como un peldaño para acceder a una posición de privilegio.

En efecto, mediante el proceso electoral elegimos a quienes han de ocupar puestos en buena parte de las instituciones públicas del país.

El día de hoy, los ciudadanos votaremos para elegir a la próxima Presidenta de la República y a los integrantes del Poder Legislativo que se integra por los senadores y diputados federales, así como por las gubernaturas siguientes: Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz, Yucatán y la jefatura de la Ciudad de México, y sus respectivos congresos locales, alcaldías y municipios.

¿En dónde votamos? En la casilla de nuestro distrito electoral, el cual corresponde al domicilio que señalamos cuando obtuvimos la credencial de elector.

¿Cada cuándo votamos? Cada tres años para elegir a los diputados federales, diputados de las entidades federativas, alcaldes de la Ciudad de México y presidentes municipales. A su vez, cada seis años elegimos al Presidente de la República, al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, a los gobernadores de los estados y a los senadores. Así que hoy es el día para que salgas a votar.

El voto sirve para ejercer tus derechos como ciudadano y, a su vez, cumplir con dicha obligación, además, es una de las formas de participación más conocida que demuestra la activación del ciudadano. Así, ejerciendo este derecho también fortaleceremos la democracia mexicana, no hay opción: VOTA POR MÉXICO.