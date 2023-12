#LoQueDiceMr.X El que está muy seguro de que el trabajo que ha logrado en lo que va de su administración tendrá continuidad en la persona del próximo presidente de la República, es Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

CONTINUIDAD DE LA 4T ESTÁ GARANTIZADA: AMLO

El que está muy seguro de que el trabajo que ha logrado en lo que va de su administración tendrá continuidad en la persona del próximo presidente de la República, es Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Durante la supervisión del tramo Coatzacoalcos-Palenque del Tren Interoceánico, afirmó que ya no hay marcha atrás y aseguró que el próximo año continuará el proceso de transformación.

El inquilino de Palacio Nacional señaló que quien lo releve en el cargo muy probablemente continuará ofreciendo los programas del bienestar al pueblo bueno y sabio.

“Se va a seguir yendo al carajo la corrupción en nuestro país. Nada de corrupción, nada de que sean unos cuantos como era antes los que se robaban el dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo. Eso ya no, eso no lo quiere el pueblo de México, por eso no se preocupen, ya despertó la gente”, refirió.

EXGOBERNADOR PRIISTA VA POR EL SENADO

Aunque aún enfrenta un juicio de extradición ante el gobierno estadounidense por lavado de dinero, fraude bancario y operar un negocio de navíos sin licencia, el exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, pudiera llegar al Senado en la próxima legislatura.

Manuel Muñoz, dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), informó que su dirigencia nacional invitó al exgobernador priista para que contienda por la primera fórmula al Senado de Tamaulipas.

"Me siento muy afortunado de tener una nueva oportunidad de vida", señaló Hernández Flores y agregó que aún tiene asuntos por resolver, pero está seguro de salir avante y con la frente en alto.

El exmandatario estatal tricolor fue detenido en octubre de 2017 por el delito de peculado, cuando era gobernador el panista Francisco García Cabeza de Vaca y en el mes agosto fue liberado tras obtener un amparo.

RENUEVA PROGRAMA LA FGR

El programa ¿Has visto a…? de la Fiscalía General de la República se renovó con el objetivo de brindar un mejor servicio a familiares de personas desaparecidas, informó la dependencia.

Esta transformación incluye el cambio de dirección electrónica en su página web, poniendo a disposición de la ciudadanía el sitio web www.fgr.org.mx/swb/hasvistoa para que den de alta a personas que buscan, además de participar en la localización de personas desaparecidas y no localizadas.

Además, entre las opciones que da el sitio web es que permitirá a los ciudadanos imprimir, descargar y compartir la cédula, cartel, póster y video de la persona que buscan y de otras personas más, para fortalecer la búsqueda en las redes sociales de mayor tráfico.

Casualmente el anuncio de la renovación del programa que inició desde el año 2015 por parte de la FGR, se da en medio de las discusiones entre autoridades y colectivos de búsqueda sobre la cifra real de personas desaparecidas.

YA NO HABRÁ SALDO BLANCO

A pesar del esfuerzo de las autoridades de los tres niveles de gobierno de mantener operativos para seguridad, tanto de los paisanos como de los sonorenses que transitan de un municipio a otro, ya no se puede hablar de saldo blanco.

Y es que en los últimos días, en las diferentes carreteras de Sonora las notas han girado en torno a accidentes automovilísticos con saldo de personas fallecidas, ya sea por la imprudencia, la falta de pericia de los conductores o las condiciones climáticas.

Reportes recientes del sur de la entidad dan cuenta de un fin de semana rojo, con accidentes en Huatabampo, Etchojoa y Navojoa, ocasionando pérdidas humanas y daños materiales.

La humilde recomendación es que se cuide y proteja a su familia, visitar a quienes no hemos visto a lo largo del año debe ser para fortalecer la unión familiar, estar en armonía y alimentar el espíritu, no para enlutar los hogares sonorenses.