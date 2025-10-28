#LoQueDiceMrX El gobernador Alfonso Durazo continúa la construcción de un modelo de atención más cercano a las familias sonorenses...

***

INVERSIÓN EN SALUD

Una nueva instalación se suma al sistema estatal de salud con la inauguración de la Unidad Integral de Neurodesarrollo del Isssteson, con lo que continúa la construcción de un modelo de atención más sensible, especializado y cercano a las familias sonorenses.

Con esta obra el gobernador Alfonso Durazo Montaño reafirma su visión de una salud pública que impulse el desarrollo integral de las personas desde la infancia.

Así, en este espacio atenderán a niñas, niños y adolescentes con trastornos del espectro autista, TDAH o retrasos en el desarrollo, lo que representa un acto de justicia social.

Con ello, se abre la puerta a terapias y tratamientos que antes estaban fuera del alcance de muchas familias trabajadoras.

Así que con acciones concretas se materializa el compromiso expresado por el gobernador Durazo de garantizar atención digna, profesional y accesible.

***

FIN DEL SUBSIDIO

El 31 de octubre termina el periodo de subsidio de verano de la tarifa eléctrica, por lo que después de esa fecha los costos se disparan.

Aquí el asunto es que según los pronósticos va a llegar el mes de noviembre y las temperaturas máximas seguirán por arriba de los 35 grados.

El riesgo de que tengamos recibos altos se genera cuando dejamos encendidos los aparatos de refrigeración todo el día. En esos casos no se descarta que el recibo llegue muy abultado.

Por eso, la recomendación es prender los aparatos un rato en ese lapso del día de temperaturas calurosas y apagarlos en cuanto refresque un poco.

Se dan casos de familias que en diciembre o enero les llegan recibos altísimos por esta situación. No por nada activistas como la Unión de Usuarios han insistido en que el periodo de subsidio debe extenderse al menos hasta mitad de noviembre.

***

CAMBIO

A propósito de activistas, la que regresa a esa trinchera es Carolina Araiza Sánchez luego de su paso por la Dirección de Protección y Bienestar Animal.

A ella no se le puede escatimar el reconocimiento a su lucha por la protección de las mascotas. Junto a otras dos o tres agrupaciones, además de la voluntad de la actual administración estatal, lograron darle forma a reglamentos y leyes.

Araiza Sánchez causó baja de dicha dirección y ayer por la tarde se dio a conocer que Dalia Sabrina Ramírez Munguía es quien entra al relevo.

Esperemos que la continuidad siga en estos esfuerzos por la protección, pero sobre todo la cultura del respeto a la vida de los animales.

***

ESPERAN

Los que apostaron al diálogo fueron los productores agrícolas de Sonora, quienes optaron por no salir a manifestarse y esperar los resultados que el gobernador Alfonso Durazo Montaño podría darles luego de que haga las respectivas gestiones en la Ciudad de México.

Ayer en 22 estados del país salieron a protestar los agricultores, con bloqueo de carreteras y casetas de cobro principalmente, por lo que ellos aducen es una desatención al campo.

En Sonora, la gente que produce en los valles del Yaqui y Mayo prefirió esperar las noticias que las autoridades les puedan traer al respecto.

Piden mejores tarifas de agua y, por supuesto, mejores subsidios para su producción.

Ya veremos.

mrx@expreso.com.mx