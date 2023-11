#LoQueDiceMr.X Un evento deportivo de proyección internacional se celebra en Sonora y, para ser más específicos, en la capital del estado, con el que la entidad refuerza su importancia como destino turístico y que sus instalaciones están a la altura de cualquier competencia.

VUELVE SONORA A ALBERGAR COMPETENCIA INTERNACIONAL

Un evento deportivo de proyección internacional se celebra en Sonora y, para ser más específicos, en la capital del estado, con el que la entidad refuerza su importancia como destino turístico y que sus instalaciones están a la altura de cualquier competencia.

Se trata del Mundial de Softbol U18, en el que México, Argentina, Colombia, Canadá, República Checa, Japón, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Venezuela, Australia y Singapur son los países competidores que tratarán de obtener el triunfo.

Sin duda un gran esfuerzo del gobernador Alfonso Durazo Montaño para que Sonora sea una sede predilecta para eventos de nivel mundial, ya que competirle al “tú por tú” a otros países no es cualquier cosa.

Entre la competencias de talla mundial que se han logrado traer a Sonora en la presente administración se encuentran: la Final del Tiro con Arco, el Mundial de Beisbol Sub 23, la Copa Panamericana de Volibol Senior Femenil, el Mundial de Beisbol Sub 15, la Gran Carrera del Desierto, el Sonora Rally y la Copa Panamericana de Volibol Femenil Sub 21 y Sub 23.

MARCELO DESAIRÓ A MOVIMIENTO CIUDADANO

Ayer a las 19:00 horas concluyó el plazo para el registro de los aspirantes a la candidatura presidencial por Movimiento Ciudadano (MC) y el gran ausente fue el exsecretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón.

Desde que se abrió el plazo a las 10:00 horas, la especulación crecía en torno a si haría acto de presencia el “carnal” Marcelo, incluso el dirigente nacional de MC, Dante Delgado, señalaba que el registro estaba abierto para todas las personas que cumplieran los requisitos y recalcaba que el excanciller los reunía, pero por la tarde integrantes del equipo del morenista daban cuenta que no se registraría en la contienda.

En cambio, los que sí lo hicieron fueron la senadora Indira Kempis, que llamó la atención por llegar descalza acompañada de su perro y quien por cierto denunció presiones y amenazas de que fue objeto tanto dentro como fuera de su partido para que no participara en el proceso.

Otro que llegó puntual a la cita con la historia fue el gobernador con licencia de Nuevo León, Samuel García, quien llevó a su familia, amigos y destacados emecistas.

MANDA GOBIERNO ESTATAL MÁS AYUDA A GUERRERO

El apoyo para los damnificados del huracán Otis, de categoría 5, sigue fluyendo desde las diversas entidades federativas y el estado de Sonora ha aportado un total de 111 toneladas de ayuda.

Los víveres para las familias de la costa de Guerrero se han canalizado a través del DIF Sonora y a las 70 toneladas que anunció el gobernador Alfonso Durazo Montaño a finales del mes pasado se sumaron 41 que fueron aportadas por la ciudadanía y el empresariado sonorense.

Entre las Cámaras se solidarizaron con los damnificados se encuentran Canirac, Canacintra Hermosillo, CMIC Sonora, Canaco Servytur, Canacope Hermosillo, la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Sonora y Ammje Hermosillo.

La ayuda que consistió en agua embotellada, alimentos no perecederos, artículos de higiene personal, insumos médicos, herramientas de construcción y materiales de limpieza fue entregada en la Base Naval de la Marina en Guaymas, para su posterior envío al estado de Guerrero.

RECIBEN RECURSOS POR FESTIVAL DEL GLOBO

Otros que también entregaron apoyos, pero a asociaciones locales, fueron el alcalde Antonio Astiazarán y su esposa Patricia Ruibal: se trata de lo recaudado en el pasado Festival del Globo.

Las instituciones beneficiadas fueron las que están registradas en la campaña “Hay otras maneras de ayudar”, que promueve el DIF Hermosillo, mismas que recibieron 110 mil pesos en especie.

Estos recursos se recaudaron de los paseos en globo aerostático que se convirtieron en alimentos no perecederos, medicinas, artículos de higiene, sacos de cemento, ropa interior, mesas y hasta máquinas de coser.

Las 13 asociaciones que recibieron los apoyos fueron: CIDA Palo Verde AC, CIDA Hermosillo AC, Transformemos Desde la Raíz AC, Casa Amiga Albergue Humanitario IAP, Albergue Señorita Luz Valencia Duarte, Vida Plena Corazón Contento AC, Salud Fraternal IAP, Banco de Ropa de Hermosillo IAP, Casa Guadalupe Libre IAP, Casa Galilea, Dispensario San Rafael Arcángel, Centro San José y Comedor Iglesia Metropolitana.

