#LoQueDiceMrX El gobernador Alfonso Durazo mantiene firme el apoyo al agro en Sonora...

***

APOYO AL AGRO

La visita del gobernador Alfonso Durazo Montaño realizada ayer a San Ignacio Río Muerto para supervisar una obra hidráulica, es muestra del esfuerzo por saldar una deuda con una región agrícola que, por décadas, cargó con el abandono y la precariedad.

Así, con la primera etapa de la nueva línea de conducción de agua ya concluida y el avance de la segunda fase, representa un cambio de trato hacia quienes sostienen con esfuerzo la economía primaria del sur de Sonora.

Al respecto, el mandatario estatal subrayó que este tipo de proyectos sólo llegan cuando existe voluntad política en todos los niveles.

En cuanto a la inversión, aunque parezca modesta, poco más de un millón 289 mil pesos en la primera etapa, beneficia a 15 personas y otro millón 379 mil pesos para la segunda, que está al 60%.

Así pues, estas acciones muestran la intención de reconstruir la confianza del sector agrícola, ahora el reto será sostener ese impulso y aumentar la inversión y garantizar que estos proyectos no se queden en obras aisladas.

***

EN REGLA

El gremio restaurantero es de los pocos que se han aplicado, desde hace tiempo, en cumplir con todas las medidas de protección civil.

Actualmente no hay en Hermosillo algún establecimiento clausurado y vaya que sí están apretando las autoridades en la materia, y con toda razón.

Las revisiones son constantes, sobre todo por el tema de manejo de gas y la aglomeración de personas.

Aunque no están exentos de presentar un problema, pero son de los gremios más exigidos en cuanto a seguridad.

***

AUSTERIDAD

"Nos ajustamos a la época de austeridad que estamos viviendo y vamos a hacer un esfuerzo para trabajar y sacar adelante los problemas con el Presupuesto que se nos apruebe", señaló el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Rafael Acuña Griego.

La anterior declaración obedece a que en el Poder Judicial esperaban casi dos mil 300 millones de pesos, pero lo propuesto fue de dos mil 126 millones.

Los principales renglones a los que se dirige el presupuesto en el Poder Judicial son servicios personales, gastos de operación e inversión pública.

Cabe señalar que para 2027 el STJ deberá contar con una infraestructura especial para la aplicación del nuevo Código de Procedimientos Civiles y de Familia.

***

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

La Secretaría de Seguridad Pública de Sonora puso en claro que la prevención es una herramienta tan indispensable como la reacción para enfrentar a la delincuencia, que adopta nuevas formas para vulnerar a la población.

Al capacitar ayer a más de 150 líderes y gerentes de tiendas de conveniencia en Hermosillo, sobre mecanismos para identificar y frenar la extorsión telefónica, la SSP apuesta por un modelo de seguridad que involucra activamente a quienes brindan atención al público.

Además, la participación del C5i muestra la importancia de la inteligencia y la tecnología para cerrar el paso a la delincuencia.

La app Antiextorsión Sonora, desarrollada por su propio personal, es una muestra de la labor gubernamental para anticiparse a los riesgos.

Así pues, para garantizar entornos más seguros no sólo son necesarias más patrullas y operativos, también es fundamental una ciudadanía participativa.

mrx@expreso.com.mx