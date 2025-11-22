"Dante regresa y retomará el control de MC", escribe Salvador García Soto en #SerpientesyEscaleras

Después de su reciente reaparición pública, tras haber sobrevivido a un cáncer de estómago que lo obligó a retirarse por un tiempo de la actividad política, el fundador de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado Rannauro, se prepara para retomar el control del partido que, durante su ausencia, y bajo la dirigencia nacional de Jorge Álvarez Máynez, tomó rumbos y decisiones que no le gustaron al líder moral del emecismo.

Y es que tras su retiro de casi un año desde que, en agosto de 2024, se sometió a una cirugía para extirparle parte del estómago y luego a sesiones de quimioterapia de varios meses, Dante dejó el partido en manos del excandidato presidencial Álvarez Máynez, quien fue designado en diciembre de ese mismo año como el presidente nacional de la fuerza naranja, como reconocimiento al crecimiento que tuvo su candidatura presidencial en las pasadas elecciones presidenciales.

Pero ocurrió que, ante la ausencia total del fundador y por su cercanía y afinidad con el gobernador de Nuevo León, Álvarez Máynez comenzó a cargarse demasiado del lado de Samuel García y comenzó a dejarlo influir en decisiones nacionales del partido, lo que provocó molestia e inconformidad en otros grupos políticos del partido que no veían con buenos ojos la enorme injerencia que llegó a tener el mandatario norteño en la vida interna de MC.

Sus frecuentes visitas a Nuevo León para reunirse con el Gobernador y su cercanía personal y política con Samuel se hicieron más que evidentes en su conducción del partido y provocaron que adentro de MC se cuestionara si las decisiones de la dirigencia nacional las tomaba Álvarez Máynez o si se tomaban en el Palacio de Gobierno de Monterrey.

La molestia interna que comenzó a generar su dependencia de Samuel García llegó a oídos de Dante mientras se recuperaba de sus tratamientos contra el cáncer. Grupos importantes como el de MC en Jalisco, liderado ahora por el gobernador Pablo Lemus, cuestionaron que Álvarez Máynez no los tomara en cuenta, mientras abanderaba las demandas y asuntos de Nuevo León, como las peticiones de Samuel para que la Federación invirtiera más en el Metro de la zona metropolitana de Monterrey.

Pero lo que de plano encendió los focos rojos dentro de MC fue una declaración de Álvarez Máynez el pasado 25 de octubre al diario español El País, en el que habló de la política de alianzas que seguiría el partido naranja de cara a los comicios intermedios de 2026, en la que el dirigente nacional descartaba cualquier alianza con el PAN, al que calificaba de partido de derecha, pero al mismo tiempo abría la posibilidad de construir una coalición con el Partido del Trabajo, satélite de Morena y cuyo líder y fundador, Alberto Anaya, tiene fuertes intereses en Nuevo León.

"Para Movimiento Ciudadano es muy importante dialogar con el Partido del Trabajo; es progresista, tenemos coincidencias. Tenemos una historia. Ha habido diálogo con el Partido Verde, con liderazgos de Morena. El diálogo no hay que estigmatizarlo ni confundirlo con coaliciones", dijo Álvarez Máynez en la entrevista con el diario español.

Para nadie es un secreto que Samuel García construyó un vínculo de interés con el expresidente López Obrador, quien incluso llegó a ver con simpatía la candidatura presidencial del gobernador de Nuevo León en 2024. Esa cercanía política con Morena por parte del mandatario regiomontano se mantiene con el actual gobierno de la presidenta Sheinbaum y los acercamientos y coqueteos de Álvarez Máynez con el oficialismo se explican por la influencia que ejerce en él su amigo y promotor de su fallida campaña presidencial.

Por eso, nos dicen fuentes internas de MC, no fue ninguna casualidad que Dante Delgado escogiera para su reaparición pública el pasado 6 de noviembre, el primer informe de Gobierno del gobernador emecista de Jalisco, Pablo Lemus, en un claro mensaje de que buscará reequilibrar las fuerzas internas dentro del emecismo, que durante su ausencia se cargaron demasiado del lado del polémico Gobernador de Nuevo León, que se metió a los asuntos de la dirigencia nacional, provocando quejas e incomodidades internas.

"Yo creo que el pueblo de Jalisco lo respaldó (a Pablo Lemus) por su gran labor como alcalde extraordinario en Zapopan y en Guadalajara, y estoy seguro de que hará un gran gobierno. El gobernador Lemus ha demostrado cómo se construyen los buenos gobiernos naranjas, de la mano de la gente para consolidar un modelo educativo de primera, un sistema de salud 100% de Jalisco y seguir siendo ejemplo en desarrollo económico. Enhorabuena para la gente de todas las regiones de Jalisco: Lo mejor está por venir".

Y aunque en el informe de Lemus a Dante también se le vio sentado junto a Samuel García y Álvarez Máynez a su lado, además de Luis Donaldo Colosio y Clemente Castañeda, entre otras figuras del partido, el mensaje elogioso hacia el gobernador de Jalisco, además de cerrar viejas heridas que dejó la fractura que ocurrió con el exgobernador Enrique Alfaro, cuando este se rebeló a las decisiones de la dirigencia nacional encabezada por Delgado, también buscaba dejar en claro que se apoyará por igual a los gobiernos emecistas, sin permitir que el partido se cargue a favor de algún gobernador en particular o les permita intervenir en asuntos que sólo competen a su dirigencia.

Así que veremos cómo Dante Delgado, en la misma medida que recupera su salud, tras su fuerte y valiente batalla contra el cáncer, también comienza a retomar las riendas del partido y coloca, a cada uno de los liderazgos y gobernadores en su justa dimensión y sin que ninguno de ellos, especialmente Samuel, se sienta dueño del partido o pretenda mandar sobre la dirigencia nacional… Los dados cierran con Escalera Doble. Qué semana tan intensa.