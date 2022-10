#LoQueDiceMrX Momentos de desconcierto, asombro y miedo vivieron los habitantes de la colonia El Sahuaral en Empalme, al suscitarse un enfrentamiento entre grupos armados del crimen organizado.

***

TENSIÓN EN EMPALME

A través de las redes sociales la secretaria de Seguridad Pública, María Dolores del Río Sánchez, informó que se trató de un ataque directo a un vehículo particular que dejó como saldo una persona fallecida y dos más lesionadas.

Detalló que uno de los lesionados se resguardó en el interior de una escuela, siendo trasladado para que recibiera atención médica. Afirmó que la comunidad escolar se encuentra bien y una vez que a la hora de salida los alumnos se trasladaron a sus hogares.

Del Río Sánchez informó que las investigaciones correrían a cargo de la Fiscalía General del Estado y que por instrucción del gobernador Alfonso Durazo Montaño redoblarán la presencia de elementos de seguridad y que ese acto no quedará impune.

***

‘TOÑO’ ASTIAZARÁN SIGUE AL ALZA

Al que la vida le sigue sonriendo es al presidente municipal, Antonio Astiazarán Gutiérrez, porque la Consulta Mitofsky del mes de octubre de evaluación a 150 alcaldes del país lo ubicó en el quinto sitio, en lo que se refiere a las capitales de los estados.

El “Toño” Astiazarán aparece con un 56.1% de aprobación, sólo por debajo de los alcaldes Luis Bernardo Nava, de Querétaro; Pablo Lemus, de Guadalajara; Renán Barrera, de Mérida y Jorge Corichi, de Tlaxcala.

En el apartado que se refiere a los alcaldes mejor evaluados por partido, el Alcalde de Hermosillo postulado por el PAN se ubica en el séptimo sitio, mientras que en el listado general de los 150 presidentes municipales se posicionó en el lugar 14.

La encuesta se aplicó a mexicanos mayores de 18 años con dispositivos móviles inteligentes con acceso a Internet y agrega que los resultados no son frecuencias simples sino estimaciones basadas en la posestratificación de la muestra calculada sobre factores de expansión de acuerdo con cuatro variables demográficas: población por entidad, sexo, edad y escolaridad, obtenidas del último censo público.

***

EL DE LA SEC TRAE EL SANTO DE ESPALDAS

Y mientras unos suben otros bajan, como es el caso del secretario de Educación y Cultura (SEC), Aarón Grageda Bustamante, que salió con el disparate de ordenar una sanción administrativa al maestro de la escuela de Guaymas que instruyó a sus alumnos lo que debían hacer en caso de ocurrir una balacera.

Resulta y resalta que el académico puso en alto el nombre de Sonora (como dicen los políticos), pero desgraciadamente para mal, que hasta el “teacher” Joaquín López-Dóriga se burló de él.

Ayer justamente, con lo que pasó en el ataque armado en Empalme, la Secretaría de Seguridad Pública le pegó otra “repasada” al titular de la SEC, al felicitar a una maestra que, de acuerdo con los videos difundidos en redes sociales, les decía qué hacer a los menores, como lo hizo su colega en días pasados.

“Agradezco y reconozco a la directora y a los maestros que actuaron pensando en el bienestar de sus alumnos”, manifestó María Dolores del Río Sánchez.

¿Acaso esta directora también será merecedora de una sanción administrativa?

***

LA LUCHA DE LA FGR

Con las declaraciones vertidas por Francisco Sergio Méndez, delegado de la Fiscalía General de la República, se dimensiona el problema que enfrenta Sonora en materia del combate a la delincuencia.

El funcionario federal manifestó que la dependencia entrega cada semana a la Secretaría de la Defensa Nacional un promedio de 210 fusiles decomisados en operativos de seguridad de Sonora.

“De verdad que no sé de dónde está saliendo tantísima arma, son muchísimas armas que cada semana se entregan a la Secretaría de la Defensa Nacional… tenemos una gran cantidad también en la bodega de indicios que estamos dándole ese destino, para su destrucción o aprovechamiento lícito”, precisó.

El titular de la FGR dijo que el armamento proviene principalmente de Estados Unidos y agregó que también se ha incautado poco más de dos millones de pastillas de fentanilo y cerca de 168 kilos de dicho psicotrópico en polvo.

***

LOS INTELIGENTES DE TABASCO

El que dejó ir cientos de miles de votos en el próximo proceso electoral y en un descuido hasta la Presidencia de la República, es el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, quien declaró: "los tabasqueños somos mucho más inteligentes que los del norte”.

El encargado de la política interna del Gobierno federal estuvo en su estado natal Tabasco y quizás por estar apapachado por su gente es que se sintió “el todas mías” y salió con esa declaración que no fue bien vista por los habitantes del norte del país.

“Nos dirán, ‘pues Tabasco es un estado pequeño, dos millones 400 mil habitantes’. Los del norte dicen que no le aportamos gran cosa a la Federación, porque para empezar, no sabemos trabajar, que los esforzados y los trabajadores son ellos, pues lo que no saben es que nosotros somos mucho más inteligentes que ellos, y quienes se precian de ser inteligentes pueden hacer las cosas con menor esfuerzo, mejor y de mejor manera”, aseveró.

Veremos si existe reprimenda alguna de parte del inquilino de Palacio Nacional sobre esa desafortunada declaración de una de sus “corcholatas” favoritas, que por lo ocurrido en Tabasco, puede que se le “haya salido el gas”.

