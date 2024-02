"AMLO, el jefe de campaña", escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado

México sigue siendo el país de unos cuantos.

Florestán

Andrés Manuel López Obrador es el jefe de campaña de su candidata Claudia Sheinbaum. Nada nuevo.

El más reciente, que no último lance, fue el paquete de iniciativas de reformas constitucionales para el que no le importa carecer de la mayoría legislativa calificada, pues su prioridad, no es que transite sino contar con una plataforma para mantenerse al frente del proceso electoral que busca llevar a la exjefa de gobierno a la Presidencia de la República.

Así lo reiteró, no hay prurito alguno, el martes al declarar que las había presentado a estas alturas de su gobierno porque eran tiempos electorales.

El lance, que se quiso presentar como una iniciativa sorpresa, no desconcertó a nadie. Primero, porque la venía cantando de tiempo atrás y, segundo, porque su candidata ya estaba al tanto. No se puede entender de otro modo que a las pocas horas no sólo hizo suya la propuesta presidencial, si no que la incluyó en su plan de campaña y, de ganar, en su programa de gobierno, independientemente de que los intelectuales del régimen estén elaborando su plan de gobierno.

El punto es que, más allá de lograr dichas reformas para las que, reitero, carece de la mayoría calificada, lo que presentó es un catálogo de campaña para mantenerse en la conversación y al frente de la campaña.

Ahora pregunto, ¿esa estrategia lo fortalece a él o a su candidata?

Hoy queda claro que a él, por tener discurso para mantenerse como su jefe de campaña lo que, puedo decir, no significa que de ganar Sheinbaum las elecciones del 2 de junio vaya a compartir el cargo y tiene claro que ella y sólo ella será la presidenta de México, un cargo que es indivisible como lo dicta la Constitución al señalar que el Poder Ejecutivo se deposita en una sola persona, una: el Presidente(a) de la República, lo que López Obrador aún no procesa y cree que lo suyo es para siempre, para la historia que, en realidad, se acaba la noche del próximo 30 de septiembre, a menos que mantenga su proyecto delirante y ella, de ganar, lo permita, que no la veo en eso.

RETALES

1.- CONDENA. El Presidente se convirtió ayer en el fiscal del juicio político, que no prosperará, al ministro Alberto Pérez Dayán, por carecer de mayoría calificada en el Senado. Pero es campaña;

2.- BORRACHERA. La embriaguez fosfo-fosfo del gobernador Samuel García y su candidato presidencial, Álvarez Máynez, el sábado en el estadio de los Tigres, confirma que si te emborrachas, que no se te suba, si se te sube, no lo grabes, si lo grabas, no lo subas y si lo subes, te aguantas; y

3.- POLLO. El gobierno no ha matado al pollo y ya se lo quiere comer. Luisa María Alcalde anunció que el fondo para las pensiones se hará de los fideicomisos de la Corte y de los organismos autónomos. Si esa es la base, qué frágil es el proyecto.

Nos vemos mañana, pero en privado.