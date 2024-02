"El joven Álvarez Máynez y su campaña etílica", escribe Salvador García Soto en #SerpientesyEscaleras

¿Tiene algo de malo tomarse unas cervezas en el estadio de futbol con sus amigos? No. ¿Está mal hacer burlas del Instituto Nacional Electoral y proferir amenazas a políticos de otros partidos? Si se hacen en privado y con personas de confianza no. Pero si eres candidato a la Presidencia de la República y tomas con tus amigos en un partido de futbol y te grabas en video bajo los efectos del alcohol y profiriendo burlas contra la autoridad electoral, al tiempo que lanzas amenazas contra otros políticos, entonces sí tienes un serio problema.

Eso es justo lo que le pasó al candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, el joven político Jorge Álvarez Máynez, quien después de grabarse él mismo en video el sábado pasado por la noche, durante un partido de futbol en el estadio de los Tigres de la UANL y de subirlo a sus redes sociales, terminó autoexhibido y balconeado. Al abanderado del partido naranja se le ve tomando con sus amigos en un palco privado, incluido su “padrino de destape”, el polémico gobernador de Nuevo León, Samuel García, con quienes hace bromas sobre el INE y profiere amenazas al candidato priista por Sonora, Manlio Fabio Beltrones.

La respuesta del político priista no se hizo esperar y desató un intercambio verbal en las redes sociales entre Beltrones y el candidato emecista. “No se puede gobernar desde una borrachera de poder o alcohol. Siempre ha dado malos resultados. Eso lo sabe Dante Delgado. Espero no estén usando drogas más duras y cuiden a sus familias”, fue la primera contestación del político sonorense aludido en la grabación de marras. Álvarez Máynez no se quedó callado y le respondió: “La gran diferencia es que mientras yo puedo salir a la calle y asistir a los estadios, usted y la vieja política quebraron al país desde los restaurantes y antros más lujosos de México y el mundo… Póngale hora y fecha y nos vemos en el antidoping. Y ya que le habla a Dante, lleve a su dirigente nacional y a toda su pandilla… Que disfrute esta campaña, porque será la última. Saludos”. Vino luego otro mensaje de contestación de Beltrones con la que se cerró el intercambio verbal: “No hay vieja o nueva política, lo que hay son buenos políticos o malos políticos. Pobre Nuevo León, pena MC. Ya estará sobrio?”, preguntó el priista pero el candidato presidencial ya no respondió.

El asunto pudiera ser anecdótico, pero al involucrar a uno de los tres candidatos a la Presidencia que contenderán el próximo 2 de junio, claramente el desliz de grabarse en esas condiciones y de que se lo hayan subido a las redes representa un duro golpe para la imagen de Jorge Álvarez Máynez que ayer por la tarde, ante la dimensión que tomó el asunto en las redes sociales y en los medios, salió a decir que se disculpa si su comportamiento ofendió a alguien: “Si usted me dice ‘yo me siento ofendido, esa no es la manera’, yo con gusto, si hay alguien que se sienta ofendido o lastimado, con todo gusto, no tengo problema en rectificar. Por supuesto que me hubiera gustado que no se diera, que no se subiera ese video, no es un asunto que a mí me interesa que sea el sello de la campaña”, dijo ayer en una conferencia en la Cámara de Diputados.

Aunque reconoció que fue él quien subió el video a las redes sociales y que había consumido cerveza, el candidato justificó que no se trataba de un evento público o de un acto de campaña o un lugar de trabajo, sino de un convivio entre amigos un sábado por la noche y en un estadio de futbol. “No es justificación, estoy dando el contexto, pero por supuesto que no tengo problemas, si alguien se ofende, en pedir una disculpa, no tengo esa soberbia sobre ninguna situación”.

No es la primera vez que Samuel García y Álvarez Máynez suben un video en el que aparecen con bebidas alcohólicas. El pasado 10 de enero, el Gobernador de Nuevo León compartió en sus redes sociales un video en donde “destapa” la candidatura presidencial del diputado emecista, en el que aparecen ambos junto con Mariana Rodríguez, la influencer y esposa de García, sentados en una mesa en la que se aprecian botellas de cerveza y caballitos con tequila, mientras anuncian que Jorge Álvarez Máynez representa a la generación joven y que van a poner en su lugar a la “vieja política”. El destape y anuncio de la candidatura presidencial se sella con un brindis con cerveza entre los tres protagonistas del video.

Anoche en el cuartel de la campaña presidencial de MC había molestia y enojo por el grave error cometido por su candidato. El líder nacional del partido, aludido por Manlio Fabio Beltrones en su respuesta, no había comentado nada hasta anoche y, según fuentes internas emecistas, Dante Delgado habló ayer con Álvarez Máynez “de manera enérgica” y le pidió que saliera a disculparse, ante lo que fue tomado como un “golpe para la imagen no sólo del candidato sino del partido”. Y es que el discurso de MC y de Dante ha sido precisamente que su partido representa “la nueva política” y pretende ofrecerles a los mexicanos una opción joven y distinta a la de lo que ellos llaman “la vieja política”, en referencia a la alianza PRIPAN-PRD y el “autoritarismo de Morena”. El propio candidato Álvarez Máynez, junto con Samuel García, se han dicho representantes de las nuevas generaciones y de la juventud mexicana, tratando de distinguirse así de los políticos de los demás partidos.

Ahí radica justamente el problema para Máynez, que sin duda saldrá abollado en su imagen pública tras este episodio, aun con sus disculpas. Si te vas a presentar como una “opción distinta”, como representante de “la generación joven de México” y si vas a vender una “nueva forma de hacer política”, no se pueden cometer los dos errores garrafales del candidato de MC: primero grabarse alcoholizado y en un convivio con amigos y luego él mismo subirlo a las redes sociales. Veremos cómo impacta todo esto al partido naranja y a su intención de crecer en estas elecciones en la preferencia electoral de los mexicanos… Los dados mandan Serpiente Doble. La semana se complica.