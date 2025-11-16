#LoQueDiceMrX Valió la pena la espera, ya llegaron las nuevas unidades del Departamento de Bomberos de Hermosillo...

YA ERA HORA

Valió la pena la espera, ya llegaron las nuevas unidades del Departamento de Bomberos de Hermosillo y verdaderamente se ven muy funcionales.

Parece que el Patronato hizo una adquisición muy bien pensada, pues estos cuatro vehículos son nuevas, de fabricación nacional, lo que dan una amplia certeza, primero, de su durabilidad por ser nuevas y en segundo lugar que será menos complicado conseguir las autopartes en caso de una avería.

Con tantas emergencias que atender todos los días, el Heroico Departamento no se daba abasto para acudir a todos los llamados, sobre todo se le estaba complicando la cobertura en la zona norte.

Bueno, ya están aquí. Esperaríamos que además disminuyan los casos, pero es algo en lo que todos los integrantes de la sociedad, hablamos de autoridades y ciudadanos, debemos esforzarnos más.

MÁS PRESUPUESTO

A propósito del tema de emergencia, algo que destaca en el proyecto de Paquete Presupuestal 2026 del Gobierno del Estado es el recurso destinado a Protección Civil.

Para el próximo año, si los Diputados Locales lo aprueban, la Coordinación Estatal de Protección Civil podrá contar con recursos por el orden de los 151 millones 962 mil pesos.

En este 2025 dicha dependencia tuvo poco menos de 100 millones, por lo tanto, se observa que habrá un aumento muy importante.

Podemos presumir que un porcentaje importante de ese incremento se destinará a personal, capacitación y programas de prevención.

RESCATE DE CARRETERAS

Bueno y ya que hablamos de recursos y planes para el próximo año, la representación en Sonora de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes asegura que se contempla para 2026 una buena “manita de gato” al tramo Ímuris-Cananea de la Carretera Federal 2.

Recordemos que con las pasadas lluvias del mes de septiembre surgió un socavón por ahí del kilómetro 142, que fue rellenado con llantas usadas (una estrategia tipo improvisación y temporal probada en labores de ingeniería), pero no funcionó y con la siguiente lluvia se colapsó el trabajo.

Además de ese sitio donde surgió el boquete, gran parte de la carretera es de sumo riesgo. La semana pasada hubo otro grave percance que dejó saldo de una persona muerta.

Que bien que insistan en presupuesto para rehabilitarla y hacerla un poco menos insegura.

GENERACIÓN Z Y MÁS…

Como era de esperarse, Sonora se sumó a la convocatoria nacional para la movilización pacífica convocada este sábado por la “Generación Z”, en la que se vio participación no solo de jóvenes, también adultos mayores y hasta bebés acompañando a las familias.

Se confirmaron movilizaciones en Hermosillo y Nogales, las más nutridas, aunque también salieron a las calles en otras ciudades del estado con el mismo motivo.

Según lo informaron los propios organizadores de la marcha, la movilización fue con motivo de fortalecer la unión y solidaridad de la sociedad para lograr cambios positivos.

A diferencia de la Ciudad de México, donde se registraron enfrentamientos entre los manifestantes y grupos de seguridad pública que resguardaron las instalaciones de Palacio Nacional, en Sonora las marchas transcurrieron en paz.

Las marchas se realizaron en Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Estado de México, Guerrero y Jalisco. Veremos en los próximos días los efectos obtenidos por la “Generación Z” con estas manifestaciones.

