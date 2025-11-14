#LoQueDiceMrX Faltan tres meses para que se cumpla el plazo y terminen el paso a desnivel de Colosio y Solidaridad...

CUENTA REGRESIVA

Iniciamos la cuenta regresiva para la finalización de la obra del paso a desnivel de los bulevares Colosio y Solidaridad: faltan tres meses para que se cumpla el plazo.

Si otra cosa no sucede el próximo 14 de febrero deben de terminar esta magna obra que comenzó en enero de este 2025.

No ha habido cambio de señales ni información que diga lo contrario, de tal manera que todo hace suponer que el proyecto marcha conforme a lo planeado y a lo presupuestado.

En tanto, los automovilistas que circulan por ese sector, ya muy céntrico de Hermosillo, no ven el momento en que la obra finalice y con la nueva infraestructura la vialidad mejore de manera importante.

Veremos.

AVANZA OBRA CARRETERA

A propósito de obras de infraestructura, la que está muy próxima a su conclusión es la carretera Bavispe-Nuevo Casas Grandes, Chihuahua.

De acuerdo con el director del Centro Sonora de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte, Máximo Moscoso, la obra lleva 75% de avance y si no sucede algún imprevisto se concluye antes de que termine el año.

Eso sí, el funcionario, oriundo de Tabasco, aclaró que esta proyección es en lo concerniente al tramo que se construye en Sonora.

El tramo es de 18 kilómetros y tendrá una inversión de 900 millones de pesos.

GASTO PROMEDIO

Casi 20 mil pesos al mes necesita una familia que habita en una ciudad de este país para vivir, es decir, para alimentarse y cubrir sus principales necesidades como transporte, vivienda y educación, según el último reporte sobre Líneas de Pobreza.

Y es que según dicho estudio, cada persona requiere de cuatro mil 759.91 pesos para todos esos gastos mensuales; en el caso de las personas que residen en la zona rural, es de tres mil 411 pesos cada mes.

Ese indicador se le conoce como Línea de Pobreza por Ingresos y hay otro denominado Línea de Pobreza Extrema, que establece el monto mínimo requerido sólo para alimentar a una persona y este es de mil 844 pesos para la zona rural y dos mil 450 para quienes habitan en alguna ciudad.

Hay un incremento en relación al estudio anterior y de acuerdo a los especialistas se debe a que los precios de los alimentos han tenido alzas constantes.

REALIZAN ARREGLOS

A principios de semana presumían que tenían todo en orden y resulta que ahora los locatarios del Mercado Municipal de Navojoa piden el apoyo del Gobierno del Estado para que agilicen la reapertura del inmueble lo más pronto posible tras ser cerrado por diversas irregularidades.

Sin embargo, esto no se trata de abrir por abrir, aquí se deben seguir los procedimientos para que al final se entregue un edificio cien por ciento seguro.

Por lo pronto, se realizan las reparaciones marcadas por parte de Protección Civil, las cuales, a decir de los locatarios, marchan a buen ritmo, tanto en el cableado eléctrico, como en las rutas de evacuación y la instalación de extintores.

Y quienes sí se apuraron a subsanar las observaciones realizadas por Protección Civil fueron los locatarios del Mercajeme y sólo se mantienen cerrados unos diez locales. Esto representa cerca de 5% de los poco más de 200 que hay en el Mercajeme.

Así pues, la gran mayoría de los locatarios ya cumplieron, a tiempo para aprovechar el Buen Fin, por lo que, aseguran, la ciudadanía puede acudir con toda confianza.

