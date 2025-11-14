"Casinos, operación coordinada", escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado

Todo les es prescindible menos el poder y el engaño.

Florestán

La ofensiva contra la familia Hysa, de origen albanés y asentada en México, no vino sola ni aislada. Mientras el Departamento del Tesoro de Estados Unidos los colocaba en la mira por lavar dinero del Cártel de Sinaloa a través de una red de diez casinos en México, aquí, el Gabinete de Seguridad, que encabeza Omar García Harfuch, y Hacienda, ejecutaban una operación paralela que confirmó lo que desde hace años circulaba: que esos establecimientos han sido más que centros de apuestas.

La UIF congeló cuentas, bloqueó operaciones y abrió expedientes contra trece casinos y Washington contra los de los Hysa que operan casinos, alimentos, rentas, servicios y logística, un ecosistema diseñado para que el dinero corriera sin preguntas.

Los diez casinos señalados por Washington son los Midas, de Sonora, Sinaloa y Baja California; los Skampa, de Ensenada y Villahermosa; el Mirage, de Culiacán; el Palermo, de Nogales y el Emine, de San Luis Río Colorado. Para Estados Unidos, piezas de una maquinaria de lavado, para el gabinete de seguridad y la UIF, parte de una operación mayor que lleva meses bajo investigación y que ahora se articula con el golpe binacional.

Lo relevante es la coincidencia: lo que en México era una investigación en curso ya con consecuencias legales en Estados Unidos también. Y cuando ambos gobiernos coinciden en el diagnóstico, no hay relato que diluya la cooperación entre ambos.

Queda por ver hasta dónde llega este caso. Si se trata del desmantelamiento real de un esquema binacional de lavado o de un episodio más en la larga historia de las casas de apuesta en México, donde siempre hay más sombras que luces.

Pero hoy, por primera vez, la red está en el centro del tablero. Y todos la están viendo, aunque aún no estén todos.

RETALES

1.- CUMPLE. Ayer fue día de fiesta en Palenque, donde llegaron hasta La Chingada, amigos, colaboradores y familiares de López Obrador que cumplía 72. Los convocados registraron el incremento en el esquema de seguridad del expresidente y las mejoras en aquella, decía, humilde finca heredada, contó, por sus padres;

2.- HOLGAZANES. Los diputados, de los que el martes había en la sesión sólo 20 de 500, se fueron de puentazo hasta el miércoles próximo, lo que no tiene nadie. A tirarla, que para eso querían ser legisladores; y

3.- MARCHA. No sé por qué la promoción cotidiana en la mañanera presidencial a la marcha del sábado, Generación Z. Blindaron Palacio y todo el Zócalo, cuando lo fácil es impedir, que los tienen identificados, la violencia provocadora del llamado Bloque Negro, que en la marcha del pasado 2 de octubre dejaron 94 policías heridos. Dijeron que no habría impunidad, pero no hay un solo consignado. Cómo va a haberlo si son de los suyos. Ya los soltarán otra vez el sábado. Veremos.

Nos vemos el martes, pero en privado.