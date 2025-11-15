#LoQueDiceMrX La consulta sobre el proyecto de presas en los ríos Sonora y San Miguel está detenida...

***

PAUSA

Por los lamentables hechos del pasado 1 de noviembre en el Centro de Hermosillo, que han ocupado la atención de las autoridades y porque se están haciendo algunos trámites, la consulta sobre el proyecto de construir presas en los ríos Sonora y San Miguel, está detenida.

Lo anterior lo explicó en su conferencia mañanera de este viernes la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

Pero, según la mandataria, la consulta sigue firme y es el mecanismo que definirá si le dan para adelante o no a estas obras.

Otro punto que aquí también se destaca es que la Presidenta tiene muy presente la tragedia ocurrida en Hermosillo; eso es importante tenerlo en cuenta, que se le da seguimiento a las investigaciones y a todo lo que tenga que ver con la atención a las víctimas.

***

AVANCES

Por cierto, este sábado se cumplen dos semanas del incendio de la tienda Waldo's del Centro de Hermosillo, que dejó un trágico saldo de 24 personas muertas.

Nos informan que en la Fiscalía General de Justicia del Estado un equipo muy completo trabajó noche y día en la integración de la carpeta de investigación y que, con el apoyo de peritos especializados, como el Colegio de Especialistas en Gestión de Riesgos y Protección Civil, así como de otras instituciones, la indagatoria se fortalece.

Así pues, basados en el Código Nacional de Procedimientos Penales, la investigación y proceder de la Fiscalía estatal no deberá dejar dudas.

***

INVERSIÓN EN SALUD

La ampliación del Hospital del Isssteson en Nogales deja en claro que la salud debe dejar de estar centralizada y responder a las necesidades reales de las regiones.

Así, el gobernador Alfonso Durazo Montaño entregó esta obra en la cual se invirtieron más de un millón y medio de pesos, que viene a ofrecer un alivio tangible a los más de 31 mil derechohabientes que dependen de sus servicios.

Por ello, el mandatario estatal insiste en que esta obra forma parte de una estrategia de regionalización que busca dignificar el sistema de salud.

Aunque, claro está, se debe garantizar la operación continua, con especialistas suficientes, equipamiento actualizado y presupuestos sostenibles.

***

MÁS RECURSOS AL PJES

En el proyecto del Paquete Presupuestal 2026 del Gobierno del Estado, que la tarde del jueves fue llevado al Congreso local, se contempla, entre otras cosas, un incremento considerable al Poder Judicial.

El próximo año, si los diputados lo aprueban, el Poder Judicial que preside Rafael Acuña Griego recibirá más de 100 millones de pesos de incremento.

Esto tiene su lógica porque empezarán los preparativos para la aplicación del nuevo Código de Procedimientos Civiles y Familiares.

Para esta nueva etapa se debe invertir en infraestructura y capacitación. Acuña Griego hizo dicha solicitud desde mediados de año y parece que esa gestión dio resultados.

mrx@expreso.com.mx