#LoQueDiceMrX Luego de las lluvias del fin de semana pasado, se confirma el saldo blanco en Sonora...

***

MEDIDAS ACERTADAS

Todo hace suponer que después de los recorridos y censos que se han hecho en estos días en Sonora, luego de las lluvias del fin de semana pasado, se confirma el saldo blanco.

Y no está de más señalar que en gran medida este resultado se debió al trabajo preventivo que se hizo de varias instituciones, especialmente Protección Civil estatal.

Desde mediados de la semana pasada estuvo informando sobre los pronósticos meteorológicos y las medidas que la ciudadanía debía tomar para evitar alguna situación de riesgo.

Posteriormente y de manera oportuna vino el despliegue de seis mil elementos de diferentes dependencias para las labores de apoyo y auxilio en caso de contingencia.

Este episodio debe servir como precedente en próximas temporadas de ciclones tropicales para demostrar que cuando se toman medidas las cosas resultan bien.

***

TEMPORAL

Pues resulta que fue reparación temporal... La colocación de una estructura de llantas usadas para tapar el socavón del kilómetro 142 de la carretera Ímuris-Cananea fue sólo temporal y se estudia una solución definitiva.

Lo anterior lo informó en la capital sonorense el subsecretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del Gobierno federal, Juan Carlos Fuentes, quien asistió a un evento de la Cámara de la Construcción.

Menos mal, porque ya vimos que no funcionó y de nuevo se provocó una zona de riesgo en esa carretera.

Veremos si la reparación definitiva está en la larga lista de obras urgentes en carreteras del país, que surgió luego de las intensas lluvias de las últimas semanas.

***

FORO MUNDIAL

Uno de los “cerebros” importantes de la “manzanita” estará en Hermosillo este día. En el marco del Cuarto Foro Mundial de Energía Solar, uno de los expositores que estará presente es nada más y nada menos que Steve Wozniak, cofundador de Apple.

No será la primera vez que Wozniak esté en Hermosillo; ya ha acompañado al actual alcalde, Antonio Astiazarán Gutiérrez, en otros eventos.

El Foro de Energía Solar contempla la participación de otras figuras que tienen mucho que aportar al desarrollo de las energías sostenibles, pero sin lugar a dudas que escuchar a uno de los fundadores de una de las empresas más importantes hoy en día en el mundo resulta sumamente atractivo.

Este encuentro tendrá lugar en el salón de eventos Villa Toscana. Además de energía solar se hablará de movilidad eléctrica, urbanismo verde, innovación tecnológica y cambio climático.

Se espera la participación de especialistas de 15 países.

***

DÍA DE APAGAR AIRES

Este 15 de octubre es el último día (de este año) en el que los concesionarios del transporte urbano de Hermosillo están obligados a encender los aparatos de refrigeración.

La ley marca esa obligación para el periodo del 15 de abril al 15 de octubre. Antes o después de ese lapso queda a criterio de los concesionarios.

Por lo pronto, la Unión de Usuarios de Hermosillo solicitó públicamente que se amplíe el periodo, tal y como se ha hecho en otros años.

Lo cierto es que la ley ya no los obliga, por lo que se ve complicado un acto de buena voluntad de ese tipo.

Ya veremos, pues, qué pasa...

mrx@expreso.com.mx