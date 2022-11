#LoQueDiceMrX Bajo el lema “Hermosillo: de Ciudad del Sol, a Ciudad Solar” mañana inician las actividades del Foro Mundial de Energía Solar en la capital del estado, al que se espera la participación de especialistas de talla internacional.

HERMOSILLO EN LA MIRA MUNDIAL

Bajo el lema “Hermosillo: de Ciudad del Sol, a Ciudad Solar” mañana inician las actividades del Foro Mundial de Energía Solar en la capital del estado, al que se espera la participación de especialistas de talla internacional.

Según lo estimado por los organizadores se espera entre 400 y 500 asistentes, que se darán cita en Villa Toscana los días miércoles 16 y jueves 17 de noviembre.

De acuerdo con la agenda serán dos días intensos de conferencias y presentaciones de proyectos estratégicos en los ámbitos estatal y municipal, además de que será la oportunidad idónea para establecer relaciones de negocios.

Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia y Premio Nobel de la Paz; Antonio Villaraigosa, exalcalde de Los Ángeles y asesor de Infraestructura de California y Calixto Mateos, director general del Banco de Desarrollo de América del Norte, forman parte de los ponentes, por lo que por calidad no quedará.

CALLADITOS SE VEN MÁS BONITOS

¿Y el Instituto Estatal Electoral? A sus integrantes “les comieron la lengua los ratones” o, como se dice en estos tiempos de las discusiones “tuiteras”, se quedaron sin Internet.

Resulta y resalta que no son capaces de asumir una postura o hacer un comentario ante la polémica generada en el país por la reforma electoral que, entre otras cosas, contempla la desaparición de los organismos locales electorales.

Acá "Entre nos" llegó a este espacio el runrún de que los consejeros tomaron la decisión de no emitir comentarios ni hacer declaraciones al respecto. ¿Será acaso que les dieron línea?

En una democracia todos hablan, sea para bien, para mal o para decir cualquier ocurrencia. Curioso que un organismo garante de un ejercicio democrático esté maniatado.

AMLO MINIMIZA MANIFESTACIÓN

Fiel a su estilo el presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó la marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral, que se realizó en varios estados de la República.

En el caso de la Ciudad de México, el inquilino de Palacio Nacional estimó que la asistencia no pasó de 60 mil personas y agregó que se trató de “un striptease del conservadurismo”.

En su tradicional mañanera mencionó que la supuesta agresión al INE carece de fundamento porque lo que pretende es fortalecer y proteger la democracia dado que aún existe el riesgo de fraudes electorales.

"Ojalá y le sigan, que se propongan llenar el Zócalo, las luchas aun cuando se traten de mezquindades requieren de perseverancia, de no cansarse, no es una marcha y hasta el año que viene, no, organicen otra y al Zócalo”, refirió.

‘MAYITO’ ABRE UN HOYO PARA TAPAR OTRO

Qué mejor reflejo de lo mal que estarán las finanzas de los gobiernos municipales que lo que ayer trascendió en la administración morenista de Mario “El Mayito” Martínez Bojórquez, que pedirá un crédito para pagar aguinaldos, nómina e impuestos.

Y acciones similares seguramente se vendrán en cascada por parte de los demás ayuntamientos de la entidad que no hallan la puerta y están más que convencidos que no es lo mismo “ser borracho que cantinero”.

En lo que se refiere a la Perla del Mayo, los ilustres regidores aprobaron la contratación de un crédito de 48 millones de pesos, saliendo “El Mayito” a minimizarlo al decir que el monto corresponde a 6% del presupuesto anual de la Comuna.

La aprobación se dio por 20 de los 22 ediles presentes, salvo los regidores del partido Movimiento Ciudadano, Carlos Quiroz y Felipe Gutiérrez Millán, quienes votaron en contra del endeudamiento.

HAY ALERTA EN OPOSICIÓN POR LA REFORMA ELECTORAL

Y en más de la reforma electoral, ayer los ilustres diputados de oposición lanzaron la advertencia de que se corre el riesgo de que Morena y sus aliados ejerzan su mayoría y aprueben la modificación al INE a través de las leyes secundarias.

La alerta se dio a raíz de que los integrantes del Grupo Especial de Trabajo no habían sido convocados para definir la ruta legislativa y señalaron que podría seguirse el mismo camino de lo acontecido con el traslado de la Guardia Nacional a la Sedena.

La vicecoordinadora del Partido de la Revolución Democrática, Elizabeth Pérez, manifestó que las modificaciones constitucionales que pretende el inquilino de Palacio Nacional no pasarán, pero dejó entrever que mediante la modificación de leyes secundarias sería posible.

Su homólogo panista, Jorge Triana, expuso que por lo dicho del diputado morenista Hamlet Almaguer, si el 25 de noviembre no hay un dictamen de consenso, su bancada avanzará con leyes secundarias.

