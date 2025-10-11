#LoQueDiceMrX Será en noviembre la consulta para determinar si se construirá la presa de Puerta del Sol...

CONSULTA

Podría ser a mediados del próximo mes de noviembre cuando se lleve a cabo la consulta, entre los habitantes de la región de Ures, para determinar si se construirá la presa de Puerta del Sol.

El director de Cuenca Noroeste de la Comisión Nacional del Agua, Rodolfo Castro Valdez, dijo que no se tiene la fecha exacta pero se estima que no pasará de noviembre.

El organismo encargado de organizar y llevar a cabo el ejercicio será el Instituto Estatal Electoral, según comentó el funcionario federal, quien reiteró que es un proyecto que llevará beneficios a toda esa zona del Río Sonora.

Aunque no hay día exacto es de suponerse que será un domingo, entonces podría ser el 16 o probablemente el 23 de noviembre, ahora que si esto se prolonga no descartemos el 30 de noviembre.

PREPARADOS

De manera muy oportuna las autoridades de los tres niveles de gobierno implementaron estrategias para hacer frente a eventuales efectos del fenómeno tropical Raymond que, según los pronósticos, interactuará con un frente frío y ocasionará intensas lluvias.

Esperemos que las medidas (como debe ser ante estos casos) sean para lo peor, esperando lo mejor.

Y por supuesto que esperamos que les siga entrando agua a las presas de Sonora y que esto a su vez ofrezca otro panorama a las actividades productivas, principalmente a la agricultura.

Mucho lo agradecerán los productores que han enfrentado malas temporadas.

CAPACITACIÓN

Y hablando de prevención, muy atinada la iniciativa de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) de Sonora que lleva capacitaciones en Protección Civil a escuelas secundarias de distintos municipios del estado.

Esta iniciativa no sólo busca que el personal educativo conozca los protocolos ante emergencias, sino que además promueve la organización comunitaria y el sentido de responsabilidad compartida dentro de los planteles.

Pero más allá de la capacitación, la entrega de equipo especializado como megáfonos, botiquines, señalamientos, chalecos, camillas y muletas, dota a las escuelas de herramientas esenciales para responder con eficacia ante cualquier eventualidad.

Así pues, con acciones como esta, en Sonora se fortalece la prevención, fomenta la participación comunitaria y reafirma que la seguridad escolar es un eje central en la formación integral de las nuevas generaciones.

ALISTAN FORO

Dirigentes y líderes empresariales de Hermosillo presentarán el próximo lunes el foro denominado "Punto de Quiebre", en el cual se abordarán las nuevas oportunidades globales.

Gremios como el automotriz, minero, energético, entre otros, buscan a través de este evento posicionar a Sonora como un elemento importante en el terreno de la globalización.

El próximo lunes se darán a conocer más detalles en relación a este foro.

Estaremos pendientes.

