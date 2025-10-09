#LoQueDiceMrX Sonora jugará un papel fundamental para la creación de la propuesta de reforma electoral...

***

AUDIENCIAS CIUDADANAS

Ayer se llevó a cabo en Hermosillo una audiencia de la Comisión Presidencial de la Reforma Electoral.

El evento estuvo encabezado por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez y el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño.

Y de acuerdo con el mandatario estatal, Sonora jugará un papel fundamental para la creación de la propuesta de reforma electoral que será presentada a la presidenta Claudia Sheinbaum,

Así, a través de consultas públicas con diversos sectores sociales dieron inicio en el estado las audiencias ciudadanas.

Por su parte, la responsable de la política interna en el país hizo énfasis en que la propuesta será elaborada con base en lo que se recoja en estas audiencias.

¿Será?

***

DEFIENDE A LOS OPLES

En el mismo evento, la que estuvo presente y se hizo notar fue la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala.

No pasó desapercibido que la de Cananea, siempre estuvo acuerpada por los integrantes del Instituto Estatal Electoral sonorense, encabezados por Nery Ruiz Arvizu, presidente de este organismo.

Indiscutiblemente en el IEE Sonora no pueden ni quieren negar "la cruz de su parroquia".

Pero bueno, cabe destacar que en su participación, Taddei Zavala defendió la prevalencia de los Organismos Públicos Locales Electorales (los llamados Oples), encargados de organizar las elecciones en los estados, los cuales "tienen un carácter imprescindible para la democracia".

Sin embargo, hay que esperar a ver cómo llega y se aprueba esta reforma en el Congreso de la Unión.

***

UN ÉXITO

Un gran éxito de nueva cuenta resultó el Foro Empresarial: Ideas en Movimiento, organizado por el Capítulo Sonora Norte de la Coparmex.

Cómo no lo iba a ser, si el programa de conferencistas fue de primer nivel, con personajes de la talla de Carlos Ponce Bustos, consultor financiero y de empresas en la Bolsa; Héctor De Mauleón, periodista y analista; Ricardo Raphael, escritor y periodista, así como Jorge Suárez Vélez, economista y analista financiero.

Todo lo ahí expuesto no tuvo desperdicio, aunque buena parte del interés del público fue alrededor de la relación comercial México y Estados Unidos, partiendo de la situación de seguridad.

Puntos clave en este contexto internacional y las expectativas que se generan de cara a 2026, en este evento fueron abordados de manera puntual.

Así pues, Coparmex se puso la vara alta para la siguiente edición de este evento.

***

A 'PATEAR EL BOTE'

Nos informan que en el Ayuntamiento de Navojoa están decididos a “seguir pateando el bote” que representa el problema de la reinstalación de más de 200 trabajadores del Municipio, que el actual alcalde, Jorge Alberto Elías Retes, despidió.

Las instancias judiciales resolvieron a favor de los trabajadores, pero ahora no encuentran la fórmula para darles respuesta a cada uno de esos empleados que piden la reinstalación.

Según algunas versiones, el Alcalde ha comentado a algunos de sus cercanos que no tiene contemplado acatar la disposición, prefiere heredar este problema, aunque eso le cueste un primer “choque” con el que será su sucesor.

Pero también gran responsabilidad en todo este asunto tienen administraciones anteriores, que consecuentaron abusos del sindicato.

mrx@expreso.com.mx