#LoQueDiceMrX La llegada de un crucero a Guaymas tiene un muy buen impacto positivo...

***

CRUCERO

Probablemente para algunos signifique poco la llegada de un crucero a Guaymas, sin embargo, ese momento tiene un muy buen impacto positivo.

Ver a esa embarcación y a toda su tripulación haciendo los trabajos de amarres al momento de llegar al muelle tiene su significado y un mensaje al turismo que tiene en la mira a México.

Por ejemplo, ese instante nos puede decir que hay un ambiente muy positivo, amigable y con capacidad para recibir a viajeros de todo el mundo.

Así las cosas, esperamos que todo resulte muy bien el próximo 10 de diciembre, día en el que se espera el arribo del “Zaandam” con unos mil 400 pasajeros, provenientes de California, Estados Unidos.

***

CONSOLIDACIÓN

El gobernador Alfonso Durazo Montaño destacó ayer la consolidación del Plan Sonora de Energías Sostenibles, el cual se convirtió en un motor real de transformación económica, tecnológica y social en el estado.

Por ello, el mandatario estatal insiste en que Sonora se encuentra en un punto de inflexión, respaldado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Y es que resalta que el estado avanza simultáneamente en energías limpias, crecimiento industrial, electromovilidad, infraestructura hídrica y formación de talento, un ecosistema que lo perfila como referente nacional en transición energética y competitividad económica.

Además, está la entrada en operación de la Planta Solar de Puerto Peñasco, la modernización del Puerto de Guaymas, el impulso al corredor seguro, el establecimiento del Centro de Diseño de Semiconductores y los programas de movilidad académica hacia Taiwán.

Así pues, el Plan Sonora es una de las iniciativas estratégicas más ambiciosas y con resultados visibles.

***

PRIORIDADES

Las prioridades del Gobierno Municipal de Hermosillo, que encabeza Antonio Astiazarán Gutiérrez, el próximo año en materia de inversiones serán el agua potable, tratamiento de aguas residuales y vialidades.

Recordemos que hace unos días el Cabildo aprobó un paquete presupuestal de 10 mil 179 millones de pesos para el próximo año. Por cierto, falta que el Congreso del Estado dé su aval.

Además, Astiazarán Gutiérrez señala que viene una interesante inversión en materia de áreas verdes.

Consiste en una red para regar con aguas tratadas algunos lugares de la ciudad, lo que va a permitir ahorro de agua potable, que a pesar de la pasada temporada de lluvias sigue siendo escasa.

***

PAISANOS

Empieza la llegada de paisanos a territorio mexicano y miles de ellos lo hacen por alguna de las garitas de Sonora.

Los diferentes niveles de gobierno han dado el banderazo para la atención y seguridad que estos vacacionistas se merecen tener en este retorno a sus lugares de origen.

No olvidemos que casi todos traen las bolsas "cargadas de dólares", que se ganaron con ese enorme esfuerzo que hacen día con día en el “otro lado” y vienen a gastarlo al país.

Esto representa una derrama económica importante, es aliento para la economía, principalmente de esos pueblos donde no ven la suya todo el año.

Así que lo menos que nos toca es tratarlos bien. Esperemos que la instrucción haya bajado a las corporaciones de policía municipales, que son las que más quejas tienen por extorsión, entiéndase esta como aquella acción de amedrentar con algún tipo de multa por cualquier excusa.

mrx@expreso.com.mx