"Un viaje con dignidad", escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado

No mienten, pero tampoco dicen la verdad.

Florestán

El miércoles 8 de julio de 2020, en plena campaña de reelección de Donald Trump, Andrés Manuel López Obrador hizo su primer viaje al extranjero y fue a Washington, para respaldar su campaña reeleccionista para la jornada de noviembre de aquel año.

Viajó con un grupo de empresarios y en la cena de la Casa Blanca se derritió en elogios a Trump, en aquellos días críticos, cuando el candidato demócrata, Joe Biden, le llevaba ventaja en las encuestas. El viaje lo hizo para respaldarlo en su campaña que al final perdería.

Hizo aquel, su primer viaje, para apoyarlo y eludió entrar en los temas críticos de entonces, como migración, que nunca lo tocó. Tras la cena, llevó a sus invitados a la Embajada de México donde brindaron con güisqui durante largas horas.

El tabasqueño asumió su viaje de apoyo a Trump como una victoria política personal sobrevalorando, como siempre, el impacto de su visita en la reelección del republicano.

Cuando perdió las elecciones evitó mencionar que su apoyo y visita habían servido de nada, pero se resistió a saludar el triunfo de Biden, lo que hizo a 41 días de la elección.

Él ya ni volvió a Washington y desde entonces, hace cinco años y casi cinco meses, una presidenta de México, Claudia Sheinbaum, regresa hoy y no a una visita de apoyo electoral, sino a un evento convocado por la FIFA, el sorteo del mundial y, en ese escenario tendrá su primer cara a cara con Trump, tras al menos catorce conversaciones telefónicas, en las que, le decía, ha sabido manejarlo.

Hoy no tengo duda que, en este primer encuentro personal, la Presidenta saldrá airosa sin doblarse, como su antecesor, ante Trump.

Sólo hago cuentas políticas sin comparar, porque ya sé que no le gusta, de las diferencias de tiempos, espacio, condiciones y personalidad: de la indignidad del apoyo a aquella frustrada reelección, al encuentro, puedo decir, entre iguales, aunque por la disparidad de países, parecería imposible.

RETALES

1.- FUERA. El poderoso director de la Junta de Caminos del Estado de México, Ariel Juárez, fue despedido del cargo tras los escándalos, borracheras, violencia y agresiones. Pero tiene cita hoy en la fiscalía local por las denuncias en su contra. Los que eran diferentes;

2.- PUESTOS. Me refiero a lo que pomposamente se anunció como el estreno de las “farmacias del bienestar”, que no son más que mostradores de un metro, más pequeños que un carrito de hotdogs, que se han vendido, en contrario sensu, como el cuento de la megafarmacia de López Obrador, que llegó, en su mejor momento, a surtir tres recetas al día; y

3.- OJO. El gobierno de Trump canceló las visas del director de Investigaciones de Aduanas, Alex Tonatiuh Márquez y al alcalde morenista de San Felipe, Baja California, José Luis Dagnino. Y pregunto: aquí ¿qué autoridad los investiga?

Nos vemos el martes, pero en privado.