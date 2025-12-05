#LoQueDiceMrX En Sonora refuerzan las acciones para apuntalar la tranquilidad en los municipios...

***

ESTRATEGIA

La estrategia de seguridad puesta en marcha por el gobernador Alfonso Durazo Montaño apuesta por mayor presencia, profesionalización y coordinación policial.

Así, con la entrega ayer de 67 nuevas patrullas y la graduación de 171 cadetes de la Universidad de la Seguridad Pública, se refuerzan las acciones para apuntalar la tranquilidad en los municipios.

Además, con la distribución de unidades se busca equilibrar la cobertura territorial y responder a las demandas de los ayuntamientos, en ocasiones rezagados en equipamiento y capacidad operativa.

Cabe hacer hincapié en la certificación de nuevas generaciones de cadetes, pues además de incrementar el estado de fuerza llegan con mejor formación, esto es profesionalización como antídoto contra viejas prácticas.

Esperemos, pues, que esta estrategia brinde mayor seguridad a la ciudadanía.

***

A REFRENDAR TÍTULOS

Se acaba el plazo para que los propietarios de espacios en el Panteón Yáñez refrenden sus títulos, toda vez que está proyectado en convertirse en un Bosque Memorial.

Así fue decretado a principios de este año, por gestiones de grupos ambientalistas, entre ellos el de Caminantes del Desierto, que poco a poco ha convertido a ese camposanto en un “pulmón de la ciudad”.

Las inhumaciones podrán continuar, por eso es necesario que los propietarios, con título en mano, acudan a las oficinas correspondientes a hacer el refrendo.

No significa que se vayan a retirar todas las tumbas, ni demoler las criptas ni nada por el estilo, como algunos han comentado. Tal parece que hubo una confusión y corrió esa versión.

Lo que sí hay muchas posibilidades de que ocurra es que ese sitio quede totalmente reforestado. Ya hay, inclusive, algunos muestreos que arrojan que en tiempo de calor las temperaturas por los callejones de este lugar son menores que en el exterior.

***

LISTOS PARA VOLAR

Alistan maletas para la Ciudad de México. Funcionarios de distintos niveles de gobierno, militantes de Morena y en general simpatizantes de la 4T se encuentran preparándose para viajar lo antes posible a la capital del país y apoyar a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el evento de conmemoración de los siete años de la llegada de la Cuarta Transformación al Palacio Nacional.

El inicio de los festejos está programado para las 11:00 horas del 6 de diciembre y ya está apuntada toda la cúpula morenista del país, además de la base social que es muy grande. No nos extrañe ver ese día llena “hasta las lámparas” la Plaza de la Constitución en la CDMX.

Por cierto que la presidenta Sheinbaum compartió un video en redes sociales en el que hace la invitación a toda la sociedad y señala que será un acto para convocar a defender lo que ha logrado el pueblo.

Se espera que el sábado la mandataria emita un discurso en el que volverá a hacer un llamado a los militantes a conducirse con austeridad.

***

TENDRÁN SU PAGO

La próxima semana habrá pago de becas a deportistas, asegura el director del Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado, Abraham Sierra.

El funcionario debió presentarse ante un grupo de atletas que acudieron a una manifestación, en la que solicitaron que se les entreguen los recursos correspondientes.

Sierra dijo que todo está programado para que la próxima semana se entreguen dichos apoyos y que además ya se encuentra programado el recurso para entregar las becas en 2026 a los más destacados del actual año.

Así pues, luego del retraso "por cuestiones técnicas", el funcionario aseguró que los deportistas, incluidos los paratletas, contarán con este beneficio.

mrx@expreso.com.mx