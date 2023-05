"Haciendo campaña desde su palacio", escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado.

A la ficción política la está matando la realidad.

Florestán.

Una vez que López Obrador da por ganada las elecciones presidenciales del año que viene, ahora llama a votar por sus candidatos al Congreso para tener la mayoría calificada en ambas cámaras para lo que ahora hace promoción en la mañanera y, así, en septiembre de 2024, último mes de su gobierno, le aprueben varias reformas constitucionales de las que ha mencionado dos: la que disuelve la Suprema Corte y la que readscribe la Guardia Nacional a la Sedena.

Así lo hizo en la mañanera:

"Sí se podría tener la mayoría calificada si se está a favor del cambio. Eso es lo que se va a resolver en el 24. ¿Quieres que continúe la transformación o no? Eso es lo que se va a votar. ¿Quieres que regresen los corruptos? Ya sabes por quién vas a votar. ¿Quieres que siga el clasismo, el racismo? Ya sabes por quién vas a votar. ¿Quieres que continúe la discriminación? Ya sabes por quién vas a votar. ¿Quieres que por el bien de todos primero los pobres? Ya sabes, también, por quién vas a votar. ¿Quieres que continúen las pensiones para los adultos mayores? Ya sabes por quién vas a votar. ¡Está clarísimo todo! Eso es lo que se va a resolver en las elecciones del año que viene".

Este llamado presidencial a votar por su movimiento, sus políticas y sus candidatos es una clara violación al mandato constitucional que se introdujo en la reforma política de 2007 a instancias de él mismo, para que el Presidente en turno no interviniera en el proceso electoral como lo hizo Vicente Fox en 2006.

¡Ah! Eso era entonces y para Fox, no hoy ni para él.

Lo mismo que la violación constitucional de utilizar programas sociales en promociones electorales, como hizo al referirse a las pensiones para los adultos mayores.

Pero ayer dijo que no; que nunca llamó a votar por Morena, cuando habiéndolo hecho, ahora lo niega.

Le siguen apostando a la desmemoria y a la violación de la ley.





RETALES

1.- ENGAÑO. El equipo de nado sincronizado de México ha ganado cuatro medallas en el mundial de Egipto. El Gobierno le negó el apoyo y ayer López Obrador, indignado, dijo que eso es falso, que seis son militares y reciben viáticos de la Sedena. No Presidente, reciben sueldo. Pero no es la Sedena sino la Conade la que rige el deporte y no les dio un peso. Fueron por el apoyo de la Fundación Slim que pagó todo. ¿Quién lo engañó? Averigüe.

2.- DISTRACTOR. Ignacio Mier insiste en llamar a una consulta popular para elegir a los ministros de la Corte con voto directo. El doble engaño es que ese recurso no es válido para reformas constitucionales ni para electorales. Es un distractor. Otro; y

3.- REAPARICIÓN. Lázaro Cárdenas Batel reapareció tras su renuncia de la coordinación de asesores del Presidente, en marzo pasado. Ayer asistió a la entrega de un doctorado honoris causa a Marcelo Ebrard. Va con él.

Nos vemos mañana, pero en privado.