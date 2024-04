"El creciente poder presidencial ¿es para heredarlo?", escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado

Desde septiembre del año pasado le he venido contando que lo que le restaba de gobierno a Andrés Manuel López Obrador no se podía contar en días, semanas ni meses, entonces eran doce, si no en reformas, iniciativas de ley, decretos, ocurrencias y arrebatos.

Hoy que le faltan 164 días, y contando, lo reitero. Así hemos visto en ese correr de sus últimos meses las 20 iniciativas de reformas constitucionales del 5 de febrero y que se quedaron en la congeladora, las recientes modificaciones a las leyes de Amparo, para fortalecer su poder y, de Amnistía, la toma de las aportaciones de los trabajadores de setenta años a sus Afores para crear un fondo de pensiones, claro, del Bienestar

En este tramo ha llegado a dejar correr, no se entendería sin su visto bueno, el golpe a la Corte vía juicio político contra su presidenta, Norma Lucía Piña Hernández, promovido por su antecesor, Arturo Zaldívar y respaldado por Morena y sus legisladores, como anunció Mario Delgado y, el inicio de un proceso penal contra Xóchtil Gálvez, al estilo de Maduro y Ortega: disparar contra el Poder Judicial y perseguir penalmente a la candidata opositora, todo con fines electorales, en su rol de jefe de campaña desde el que ha desplazado la atención al quehacer de Claudia Sheinbaum cuando toda la atención la mantiene como exclusiva en su palacio presidencial.

A lo anterior hay que añadir que sigue concentrando facultades y todo el foco es él, no se resiste, a pesar de lo que diga, ya hemos visto la levedad de su palabra, a dejar el poder y no lo dejará. Lo demás ya será cuestión de la próxima presidenta quien tendrá como prioridad decidir y resolver su relación con López Obrador.

Y a más tardar, el 1 de octubre, porque él seguirá. Si no para qué tantas reformas que multiplican el poder de la presidencia imperial. ¿Para heredarlo?

No seamos ingenuos, ¡Carajo…!

RETALES

1.- ESCÁNDALO. Luisa María Alcalde, que cada día se radicaliza más, criticó a los medios por hacer un escándalo por el error humano, dijo, por modificar ilegalmente el dictamen de la Cámara de Diputados para tomar las afores de los mayores de 70 años. Y no, no fue un error humano, fue un acto ilícito, tanto que de nuevo en comisiones, ayer se redictaminaba y lo subirán al pleno el lunes;

2.- FRIVOLIDAD. Sólo así puedo calificar la declaración de AMLO ayer, de que se suscribió a pago por evento para ver el pleito en la Corte. Como si él fuera ajeno y no tuviera favorito, Zaldívar; y

3.- RINCONCITO. El programa de Rocío Nahle decía que ayer a las 8:30 daría una conferencia de prensa con Mario Delgado en el hotel Emporio. Una hora antes la cancelaron por cuestiones de agenda. A esa hora presentaban una denuncia penal en su contra en la FGR por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Una campaña que naufraga.

Nos vemos el martes, pero en privado.