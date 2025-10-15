"A mí ese saco no me queda; a ellos sí", escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado

A veces me siento más ignorado que un letrero de prohibido estacionarse.

Florestán

A diferencia de su antecesor quien para no estar cerca de los damnificados del devastador Otis en Acapulco, el 25 de octubre de 2023, no escucharlos, no consolarlos, no recorrer las zonas devastadas, con la coartada de que “tenía que cuidar la investidura presidencial para no exponerse ante provocadores y que prefería no ir para no enfrentarse a provocadores enviados por algunos medios de comunicación”, la presidenta Claudia Sheinbaum se sacudió de esos cuentos y asumió el riesgo, cierto, de ir a escuchar a los damnificados de Puebla, Veracruz, Querétaro, Hidalgo, donde, atendió reclamos, algunos en el terreno de las provocaciones, pero los oyó, respondió y nunca estuvo en riesgo por eso su investidura presidencial. Al contrario, la fortaleció.

Y claro que era un riesgo, porque fue al centro de la ira, la desesperación, el desamparo, la desesperanza de quienes perdieron todo y que de no ser por ella, esos gobernantes nunca hubieron ido a esas zonas lo que sólo hicieron al amparo de esa investidura presidencial, de acompañantes.

Ayer aquí le contaba de la indiferencia sobre todo de los gobernantes de San Luis Potosí, Puebla, Hidalgo y Veracruz, que ignoraron los cotidianos avisos y advertencia del Servicio Meteorológico Nacional de Conagua, que depende de la Secretaría del Medio Ambiente, la semana pasada.

Pero ayer, en la mañanera, la Presidenta salió en su defensa y a denostar. Dijo: “Es ruin esta búsqueda de culpables y este zopiloteo de algunos conductores”.

Yo le digo que no me pongo ese saco que generalizó.

Y voy a insistir. Los gobernadores de esas entidades no reaccionaron a las previsiones y puntuales advertencias del Servicio Meteorológico Nacional de lo que venía y la región que impactaría y que la presidenta Sheinbaum no sólo acudió al rescate de los desamparados, sino de los propios gobernadores, políticamente, los mayores damnificados por su distancia y ausencia.

RETALES

1.- PEPÍN. No ha querido el hermano de Andrés Manuel López Obrador, José Ramiro, secretario de Gobierno de Tabasco, explicar cómo se hizo de trece ranchos con una extensión de 270 hectáreas y que pagó de contado, ocho millones de pesos, durante la fraternal presidencia. Son los nuevos ricos. ¿Para qué quiere alguien trece ranchos? Que explique lo inexplicable;

2.- OPOSICIÓN. El sábado hay cumbre del PAN en el Frontón México donde romperá definitivamente con el PRI, que nada le dio y tanto le quitó en 2018. Romperá la alianza que le quitó votos del panismo y no le aportó votos del priismo; y

3.- EJECUCIÓN. Por treinta mil pesos, un joven de 17 años asesinó al abogado David Cohen Sacal, muy relacionado con la crisis de Cruz Azul y con ocho escoltas. Es crimen organizado. Así el conflicto en esa cooperativa donde suenan grandes nombres y así la Ciudad de México.

Nos vemos mañana, pero en privado.