"Las crisis llegaron para quedarse", Escribe Marco Paz Pellat en #ElPoderDeLasIdeas

El manejo de crisis es hoy una habilidad indispensable, tanto a nivel personal como organizacional, dada la frecuencia, rapidez y magnitud con que estas emergen. Estas crisis pueden variar desde eventos disruptivos en redes sociales hasta problemas operativos o financieros en empresas, afectando de manera significativa la reputación, ingresos y desempeño financiero de las organizaciones. Y no digamos en los temas gubernamentales y políticos. Ni la farándula se escapa.

Según el Instituto de Gestión de Crisis, ninguna entidad está exenta de enfrentar desafíos que pueden dañar tu marca y reputación. De hecho, desde 2007, el número de crisis destacadas en los medios ha incrementado 80%. En la era de las redes sociales y de los ciclos de noticias de horas, las respuestas a las crisis deben ser inmediatas y bien planificadas.

Una crisis puede ser cualquier evento que desencadene reacciones negativas y afecte la reputación o estabilidad de una organización. Puede ir desde desastres naturales hasta acusaciones de irregularidades. La gestión ineficiente de una crisis puede exacerbar los costos y problemas, enfatizando la necesidad de preparación y prevención.

A continuación, se presentan algunos datos clave que resaltan la importancia de una adecuada gestión de crisis:

1. Costos financieros: Los desastres naturales cuestan globalmente unos 520 mil millones de dólares en pérdidas cada año en el mundo, por gastos directos y los asociados a errores en su manejo.

2. Impacto en las empresas: 69% de los líderes empresariales han enfrentado al menos una crisis en los últimos cinco años.

3. Tiempo de recuperación: 73% de las organizaciones pueden perder reputación y clientes en dos años tras una crisis mal gestionada.

4. Preparación: Sólo 49% de las juntas directivas tienen planes de gestión de crisis.

5. Impacto en los empleados: 42% de las organizaciones reportan un impacto negativo en la salud y bienestar de los empleados después de una crisis.

6. Crisis cibernéticas: El costo promedio de una violación de datos en 2020 fue de 3.86 millones de dólares.

7. Tiempo de respuesta en redes sociales: 28% de las crisis se globalizan en una hora y 69% en 24 horas.

La gestión de crisis es esencial para la supervivencia y el éxito a largo plazo de cualquier organización. Una gestión eficaz puede impulsar la innovación, fortalecer la resiliencia y mejorar las relaciones con los aliados.

Los tiempos de reacción ante las crisis varían, pero se pueden identificar fases clave:

- Inmediatos (horas a días): Foco en medidas de contención y comunicación inicial.

- Corto Plazo (días a semanas): Estabilización y comunicación continua.

- Mediano Plazo (semanas a meses): Enfoque en la recuperación y análisis detallado.

- Largo Plazo (meses a años): Implementación de cambios estructurales y mejora continua.

En resumen, la gestión de crisis no sólo mitiga efectos negativos, sino que también es una oportunidad para el crecimiento y fortalecimiento organizacional. No es un tema banal ni fácil de resolver. Requiere preparación y planificación profesional y técnica. Descubrir sus costos por no estar preparados, puede ser muy demoledor.